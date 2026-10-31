Russell Brands Ex packt vor Gericht über seine Affären aus

Russell Brands (51) frühere Partnerin Elia Alvarez Diaz hat vor Gericht offen über die schwierigen Seiten ihrer gemeinsamen Beziehung gesprochen. Die klassisch ausgebildete Balletttänzerin trat laut Express am Donnerstag vor dem Southwark Crown Court in London als Leumundszeugin auf. Vor den Geschworenen berichtete sie, dass sie dem Schauspieler und Comedian wegen seiner zahlreichen Affären schließlich nicht mehr habe vertrauen können. Seine Untreue sei aber nicht das einzige Problem in der Beziehung gewesen. Elia zufolge konnte sie sich auch nicht darauf verlassen, dass er seinen Teil zur Miete, zu den Rechnungen und zu den übrigen Ausgaben im gemeinsamen Haushalt beitrug. Ihre Aussage machte sie im laufenden Strafprozess gegen den Schauspieler und Comedian. Russell weist alle Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, zurück.

Zugleich schilderte sie auch positive Erinnerungen an die gemeinsame Zeit: "Manchmal war er sanft, freundlich, warmherzig und großzügig", erklärte die Tänzerin und fügte hinzu, das Leben mit ihm sei "nie langweilig" gewesen. Auch zu seinem Verhalten bei persönlichen Grenzen äußerte sie sich. Russell sei "äußerst überzeugend und sehr geschickt mit Worten" gewesen. "Wenn ich jedoch 'Nein' sagte, akzeptierte er es", stellte Elia klar. Dem Schauspieler werden Taten aus einem Zeitraum von zehn Jahren ab 1999 vorgeworfen. Konkret geht es um drei Vergewaltigungen, drei sexuelle Übergriffe und einen versuchten unsittlichen Angriff. Russell bestreitet sämtliche Anschuldigungen. In seiner eigenen Aussage einen Tag zuvor hatte er betont, Einvernehmlichkeit sei für ihn "nicht verhandelbar" und "wichtiger als Sex selbst".

Elia ist nicht die einzige Frau aus Russells Leben, die in den Zeugenstand trat. Auch seine Ehefrau Laura Brand berichtete, dass er in ihrer ersten Beziehungsphase 2006 und 2007 mit anderen Frauen geschlafen habe. Seit sie 2015 wieder zueinandergefunden hätten, habe sie ihn jedoch als "einen unglaublich aufmerksamen Ehemann" und "einen wunderbaren Vater" der drei gemeinsamen Kinder erlebt. Seine Ex-Partnerin Amanda Alguero Alejos beschrieb ihn als "zweifellos promiskuitiv". Das sei aber "nie vor meinen Augen und nie, wenn ich dabei war" passiert. Sie habe ihn als "sehr liebevoll, aufmerksam und geduldig" kennengelernt, zwischen ihnen habe es nie Sex ohne Zustimmung gegeben. Russell selbst räumte ein, in den 2000er-Jahren seine Berühmtheit genutzt zu haben, um Frauen für Sex zu gewinnen.

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Ehefrau Laura zur Fortsetzung seines Prozesses am Southwark Crown Court in London

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Imago Russell Brand vor seinem Gerichtstermin in London, Februar 2026