Kylie Jenner plaudert über Pokerabende mit Timothée

Wenn bei Kylie Jenner (29) die Chips klappern, ist das längst keine Ausnahme mehr: Die Unternehmerin lädt regelmäßig zu privaten Pokerrunden in ihr Zuhause ein. Das erzählte sie in einem Titelinterview samt Begleitvideo für Vanity Fair. Zu den Stammgästen zählen ihr Freund Timothée Chalamet (30) und dessen Kumpels. Dabei geht es um mehr als reine Kartenkunst, denn der Abend soll vor allem gemütlich sein. Kylie kümmert sich um die Atmosphäre: Ohne passende Playlist und etwas zum Knabbern läuft bei ihr nichts. Entscheidend ist für sie aber die Besetzung am Tisch. Am liebsten zockt sie mit Menschen, die ihre Begeisterung teilen, also mit Mitspielern, die "genauso leidenschaftlich bei dem Spiel dabei sind", wie sie dem Magazin verriet.

Dass Kylie für Poker brennt, ist auch in ihrer Familie angekommen. Ihre Mutter Kris Jenner (70) machte sich das zunutze und überraschte die Tochter kurz vor deren 28. Geburtstag im August 2025 mit einem eigenen Spieltisch. Laut Showbiz Cheat Sheet handelte es sich um das Modell Malibu Oval Poker Table von 11 Ravens. Das Geschenk war zudem individuell angefertigt: Karten und Chips trugen persönliche Prägungen. Kylie freute sich sichtlich. Zwei Tage vor dem großen Tag präsentierte sie den Tisch samt roter Schleife in ihrer Instagramstory und schrieb dazu: "Bestes Geburtstagsgeschenk aller Zeiten." Für ihre Spielabende zu Hause hatte Kris damit genau das richtige Stück ausgesucht.

Ihren Zugang zum Pokern fand Kylie über Freunde. Auf einer gemeinsamen Reise zeigten diese ihr die Regeln, wie sie People erzählte. Danach verfolgte sie auch Turniere im Fernsehen. Anfängern rät sie, eine Übersicht der Kartenkombinationen auf dem Smartphone parat zu haben. In den Begleitvideos erklärte sie zudem die Variante Texas Hold'em. Öffentlich wurde die gemeinsame Leidenschaft des Paares bereits im Februar 2025: Auf einer Cartierparty zu Timothées Oscarnominierung für "Like A Complete Unknown" waren gleich drei Pokertische aufgebaut. Mitgespielt haben unter anderem Kevin Hart (47), Tobey Maguire (51), Nathan Fielder und Kid Cudi (42). Laut GQ saß auch der Autor Frazier Tharpe als Neuling am Tisch und wurde von Timothée und einem Dealer angeleitet.

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kylie Jenner, "The Kardashians"-Bekanntheiten

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Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.