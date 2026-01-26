Endlich: Melina Hoch und Max Bornmanns Baby ist auf der Welt

Babyglück bei den Realitystars: Melina Hoch (29) und Max Bornmann (29) haben ihr erstes Kind bekommen – und machten die frohe Botschaft jetzt mit einem süßen Foto auf Instagram öffentlich. Auf dem schwarz-weißen Schnappschuss sind die Füße der beiden und die winzigen Beinchen ihres Nachwuchses zu sehen, alle in Socken mit den Aufschriften "Daddy", "Mommy" und "Mini". Dazu schreiben sie: "Das schönste Blind Date unseres Lebens." Ihr kleiner Junge sei bereits vor einigen Tagen zur Welt gekommen, gesund und putzmunter. Wo sie die ersten Stunden verbracht haben, verraten sie nicht, doch eines ist klar: Die frischgebackenen Eltern haben die Zeit ganz bewusst zu dritt genossen.

In ihrem Post bedanken sich Melina und Max bei allen, die an sie gedacht und nachgefragt haben. "Schnipsi hat vor ein paar Tagen das Licht der Welt erblickt und wir könnten nicht stolzer sein. Er ist ein gesunder, munterer Baby Boy", heißt es weiter. Auch erklären die beiden, warum sie die Nachricht nicht sofort geteilt haben: Die ersten Tage gehörten ausschließlich der kleinen Familie – samt der beiden Katzen, die im Text augenzwinkernd mit erwähnt werden. Wie der Junge heißt, wann genau er geboren wurde und weitere Details behalten die TV-Bekanntheiten zunächst für sich, stattdessen steht die innige Momentaufnahme im Mittelpunkt.

Für Melina endet damit eine intensive Schwangerschaft, über deren Herausforderungen sie offen mit ihrer Community gesprochen hatte – besonders die Nächte fielen ihr zuletzt schwer. "Also Schlafen ist irgendwie mein Endgegner. An die, die sagen 'schlaf noch mal richtig viel' oder 'genieß deinen Schlaf' – wie? Egal, wie kurz ich mit Baby schlafen werde, der Schlaf wird eindeutig besser sein. Keine Position ist gemütlich, wenn ich mich von der einen auf die andere Seite drehe oder zum fünften Mal nachts aufstehen muss, brauche ich gefühlt einen Kran", verriet sie damals ehrlich in ihrer Instagram-Story. Umso größer scheint nun die Erleichterung über den gelungenen Start ins Familienglück.

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Realitystars

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hochs Füße und ihr Baby

Instagram / melina.hoch Schwangere Melina Hoch und Max Bornmann, Realitystars

