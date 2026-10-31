Timbaland verklagt seinen Ex-Manager auf 15 Millionen Dollar

Musikproduzent Timbaland (54), der bürgerlich Timothy Mosley heißt, zieht gegen zwei frühere Vertraute vor Gericht. Beim Los Angeles Superior Court reichte er laut Hollywood Reporter eine 65-seitige Klage über 13 Millionen Euro gegen seinen Ex-Manager Gary Marella und seinen ehemaligen Businessmanager Bruce Seckendorf ein. Wie aus der Klageschrift hervorgeht, wirft der Musiker ihnen unter anderem Betrug, die Verletzung ihrer Treuepflichten und zivilrechtlichen Diebstahl vor. Gary soll sich über nicht genehmigte Provisionen, Gebühren und Erstattungen Millionen gesichert haben. Außerdem habe er mit dem Geld des Musikers seine eigenen Angestellten bezahlt. Bruces Firma soll wiederum wichtige Zahlungen versäumt haben. So sei die Hypothek für Timbalands Haus nicht bedient worden. Das Anwesen habe deshalb kurz vor der Zwangsvollstreckung gestanden. Auch Bundessteuern seien zu spät überwiesen worden. Laut Klage sind dadurch Zinsen und Strafzahlungen in Millionenhöhe entstanden. Die beiden Männer und ihre ebenfalls verklagten Firmen äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Auf die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten sei Timbaland erst 2025 durch eine zugestellte Zwangsvollstreckungsmitteilung aufmerksam geworden. Bruce habe anschließend nicht schlüssig erklären können, weshalb die Hypothekenzahlungen ohne Wissen des Musikers ausgeblieben waren. Daraufhin eingeschaltete unabhängige Rechts- und Finanzberater sollen unberechtigte Überweisungen, verschleierte Kreditkartenregelungen, gefälschte Kommunikation und nicht offengelegte Verbindlichkeiten entdeckt haben. Auch angeblichen Darlehen habe Timbaland nach eigener Darstellung nie bewusst zugestimmt. Laut Klage flossen innerhalb von fünf Monaten rund 807.000 Euro an die Beschuldigten und an von ihnen beauftragte Anwälte. Gleichzeitig seien zwölf Monatsraten der Hypothek offen geblieben. Neben Schadenersatz verlangt Timbaland eine vollständige Offenlegung der Finanzen. Außerdem will er verhindern, dass sein Name weiter ohne Erlaubnis genutzt wird. In der Klage geht es zudem um betrügerische Verschleierung, Vertragsbruch und die unrechtmäßige Verwendung seines Namens, seiner Fotos und seines Abbilds.

Timbaland arbeitete seit 2016 direkt mit Gary und Bruce zusammen, nachdem schon gegen seine vorherige Vertretung Vorwürfe wegen finanziellen Fehlverhaltens erhoben worden waren. Beide Geschäftsbeziehungen endeten der Klage zufolge im Jahr 2025. Mit Gary gründete der Musiker außerdem den Beatmarktplatz Beatclub. Auch hier erhebt Timbaland schwere Vorwürfe: Sein Ex-Manager habe das Unternehmen grob fehlgeleitet, Investorengelder aufgebraucht sowie Rechnungen und Beschäftigte nicht bezahlt. Anschließend habe er ihn selbst zur Kasse gebeten, um die hausgemachten Probleme zu beheben. Gary leitet die Mono Music Group, Bruce ist Partner bei LL Business Management. Die Firma betreut neben anderen Musikgrößen auch Pusha T und dessen Rapduo Clipse. In der Pandemie startete Timbaland dann mit Swizz Beatz (48) das Format "Verzuz".

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Getty Images Timbaland, Rapper

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Getty Images Justin Timberlake und Timbaland bei den MTV Video Music Awards 2007

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Getty Images Nelly Furtado und Timbaland bei den MTV VMAs 2023