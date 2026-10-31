Nach sieben Jahren: Sarah Engels sagt erneut Ja zu Julian

Sarah Engels (34) schwebt im siebten Himmel! Ihr Ehemann Julian Engels (33) hat ihr nach sieben gemeinsamen Jahren noch einmal einen Antrag gemacht – und die Sängerin hat erneut Ja gesagt. Das verkündete sie jetzt auf Instagram. Die Fotos, die Sarah mit ihren Fans teilt, zeigen, wie romantisch Julian die Überraschung geplant hatte: An einem Strand ging er barfuß vor ihr auf die Knie. Vor einem orange leuchtenden Abendhimmel hielt er ihr eine geöffnete Ringschachtel entgegen. Den Ort hatte er zuvor mit roten Herzen, weißen Blumen, Kerzen und Rosenblättern geschmückt. Sarah hielt sich sichtlich gerührt eine Hand vor das Gesicht und strahlte ihren Mann an. Weitere Aufnahmen zeigen den Ring mit einem hellen Stein an ihrem Finger. Danach liegen sich die beiden innig in den Armen und küssen sich am Wasser. Ihre Freude fasste Sarah in ihrem Beitrag mit wenigen Worten zusammen: "Sieben Jahre später ... Ich habe wieder Ja gesagt."

Mit dem erneuten Antrag hatte Sarah nach eigener Aussage überhaupt nicht gerechnet. Umso intensiver seien die Gefühle gewesen, die Julian mit seiner Frage in ihr auslöste. "Und plötzlich war es wieder da. Dieses Kribbeln im Bauch, diese Aufregung, diese Emotionen. Als hätte ich mich gerade noch einmal ganz frisch in dich verliebt", schrieb sie auf Instagram. In ihrem emotionalen Beitrag blickte die Musikerin zugleich auf sieben gemeinsame Jahre zurück. Diese seien von wunderschönen Erlebnissen, aber auch von Höhen und Tiefen geprägt gewesen. Julian sei in dieser Zeit zu ihrem "sicheren Hafen" geworden. Er sei der Mensch, bei dem sie ganz sie selbst sein könne und sich geliebt, verstanden und sicher fühle. Auch wenn der Alltag manchmal stressig und nicht jede Phase perfekt gewesen sei, stehe für sie fest, dass sie ihr Leben an seiner Seite verbringen möchte: "Ich würde mich jeden einzelnen Tag wieder für dich entscheiden. In jedem Leben. Immer wieder du."

Für die gemeinsame Zukunft hat Sarah bereits ein sehr persönliches Bild vor Augen. Eines Tages möchte sie mit Julian auf ihrer Bank in Portugal sitzen, dann vielleicht mit grauen Haaren und mehr Falten. Gemeinsam wolle das Paar auf all das zurückblicken, was es miteinander erlebt und aufgebaut hat. Dabei sollen für die Sängerin nicht nur die leichten und unbeschwerten Augenblicke zählen. Ebenso wichtig seien jene Zeiten, die den beiden viel abverlangten und in denen sie für ihre Beziehung kämpfen mussten. Gerade diese Höhen und Tiefen hätten die beiden nach Sarahs Worten noch enger zusammengeschweißt. Ihre Liebe habe über die Jahre nicht an Kraft verloren, sondern immer wieder neue Facetten dazugewonnen, erklärt die zweifache Mutter. Ihre Zeilen schließt sie mit einer eindeutigen Botschaft an ihren Mann: "Ich liebe dich – für immer."

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Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Oktober 2025

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Imago Sarah Engels bei der Charity Gala "Tribute to Bambi 2026" in Berlin am 15. Oktober 2026

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Getty Images Julian und Sarah Engels, Dezember 2024