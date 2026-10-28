Pharrell Williams und Pusha T feiern 35 Jahre Freundschaft

Pharrell Williams (53) und Pusha T (49) kennen sich inzwischen seit rund 35 Jahren – und von Anfang an war es die Musik, die die beiden zusammengeschweißt hat. In einem gemeinsamen Gespräch mit Vogue blickten der Musiker und der Rapper nun auf ihre lange Freundschaft zurück, die einst im beschaulichen Virginia Beach ihren Anfang nahm. Als pubertierende Schulschwänzer versumpften sie gemeinsam vor dem MTV-Bildschirm und tüftelten in den eigenen vier Wänden an ersten Songs und Beats. Aus den jugendlichen Experimenten wurde eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, die bis heute anhält. Auch geschäftlich machen die beiden Weggefährten gemeinsame Sache: Zusammen mit Lavazza brachten sie kürzlich die Kaffeemarke "Grindin' Coffee" auf den Markt – eine Anspielung auf den Clipse-Hit "Grindin'", mit dem Pusha T und sein Bruder Malice einst groß herauskamen.

Im Interview ließen die beiden zudem die wichtigsten Stationen ihrer gemeinsamen Laufbahn Revue passieren. Dazu zählt die Clipse-Debütsingle "The Funeral" samt dem dazugehörigen Musikvideo, das Marc Klasfeld inszenierte. Ein weiterer Meilenstein war die Aufnahme von "Chains & Whips" mit Kendrick Lamar (39) – entstanden in Pharrells luxuriöser Kreativzelle im Pariser Hauptquartier von Louis Vuitton, mit malerischem Blick auf die Seine. Pharrell erinnerte sich außerdem an den denkwürdigen Auftritt von Pusha T und Malice bei der Louis-Vuitton-Männershow auf dem Pont Neuf. Im Publikum drängte sich damals die versammelte Prominenz von Jay-Z (56) und Beyoncé (45) bis zur Arnault-Dynastie. Auch leichtere Themen kamen zur Sprache: Pusha Ts Unerschütterlichkeit in Sachen luxuriöser Trainingsanzüge, der Vergleich zwischen dem Clipse-Album "Let God Sort Em Out" von 2025 und "Hell Hath No Fury" aus dem Jahr 2006 sowie Songs, die sie zu gerne selbst produziert oder um einen eigenen Part ergänzt hätten – darunter "Who Shot Ya" von The Notorious B.I.G. (†24).

Wie breit der gemeinsame Musikgeschmack schon in jungen Jahren gefächert war, machte der exzentrische Modeliebhaber Pharrell im Gespräch mit dem Magazin deutlich: "Wahrscheinlich beruhte die ganze Bandbreite unserer Freundschaft auf Musik. Ob es Pearl Jam war oder Juvenile, als sie gerade neu waren, oder A-ha – was auch immer uns bewegte, war jeden Morgen vor der Schule unser Gesprächsthema." Pusha T wiederum nahm die gemeinsame Schulzeit mit trockenem Humor: "Meine früheste Erinnerung an unsere Freundschaft ist, dass wir so taten, als wären wir an diesem Tag in der Schule gewesen." Musikfernsehen, lange Gespräche vor Unterrichtsbeginn und die ersten eigenen Basteleien am Synthesizer – daraus entstand eine Verbindung, die bis heute Bestand hat.

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Getty Images Pharrell Williams und Pusha T bei den TV One Urban One Honors im Dezember 2022 in Atlanta

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Getty Images Pharrel Williams bei seinem Louis-Vuitton-Debüt auf der Pariser Fashion Week 2023

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Getty Images Pusha T in Harvard