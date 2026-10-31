Sydney Sweeney und Scooter Braun turteln in New York City

Sydney Sweeney (29) und Scooter Braun (45) haben sich in New York City verliebt präsentiert. Am Donnerstagabend verbrachte das Paar eine gemeinsame Date-Night im Big Apple. Hinter der Schauspielerin lag zuvor ein langer Arbeitstag. Anschließend schlenderten die beiden Hand in Hand durch die Upper West Side. Sydney entschied sich für ein helles Outfit: Sie trug eine weiße Kombination aus taillierter Jacke und gerader Hose mit beigefarbenen Details. Passende Stilettos, eine Sonnenbrille, funkelnde Ohrringe und eine beige Ledertasche ergänzten den Look. Scooter schien seine Kleidung auf die seiner Freundin abgestimmt zu haben. Der Musikmanager kombinierte eine weiße Hose mit einem dunkelblauen Hemd mit offenem Kragen. Dazu trug er ein braunes Wolljackett und Wildlederschuhe.

Vor dem romantischen Abend drehte Sydney in Manhattan für "The Housemaid's Secret". In der Fortsetzung übernimmt sie erneut die Rolle des Hausmädchens Millie Calloway. An der Park Avenue war die Schauspielerin dabei zu sehen, wie sie eilig über das Set lief. Für eine Szene holte sie Blumen, Champagner und Pralinen ab, während sie ein ernstes Telefonat führte. Zwischen den Aufnahmen zeigte sie sich gut gelaunt, unterhielt sich mit Regisseur Paul Feig (64) und streichelte einen Hund. Der Film setzt den Thriller "The Housemaid" von 2025 fort. Darin beginnt Millie nach zehn Jahren im Gefängnis als Hausmädchen bei einer Familie zu arbeiten und entdeckt die unheimliche Beziehung zwischen Nina und Andrew. Im zweiten Teil ist sie für eine Frau tätig, die sie niemals sehen darf. Hinter einer verschlossenen Tür stößt sie auf noch düsterere Geheimnisse. Der erste Film kostete rund 35 Millionen Dollar und spielte weltweit mehr als 400 Millionen Dollar ein.

Sydney und Scooter lernten sich 2025 in Italien bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) kennen. Drei Monate zuvor hatte die Euphoria-Schauspielerin ihre Verlobung mit Jonathan Davino beendet. Im September 2025 erschienen Sydney und Scooter bei den Filmfestspielen von Venedig erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Mittlerweile sind sie seit etwas mehr als einem Jahr zusammen. Kürzlich berichtete Page Six unter Berufung auf eine anonyme Quelle, Sydney erwäge einen Übertritt zum jüdischen Glauben ihres Partners. Zuvor sollen sie über gemeinsame Kinder gesprochen haben. Dem Bericht zufolge begleitete die Schauspielerin Scooter außerdem zu einem Gottesdienst an Rosch Haschana in Connecticut. Der Unternehmer hat bereits drei Kinder mit seiner Ex-Frau Yael Cohen. Die beiden waren von 2014 bis 2022 verheiratet.

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney im Neuseelandurlaub im Juli 2026

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Imago Scooter Braun und Sydney Sweeney genießen eine romantische Gondelfahrt in Venedig