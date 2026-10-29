Natascha Ochsenknecht trauert um Freundin Elke Sommer (†85)

Natascha Ochsenknecht (62) trauert öffentlich um die verstorbene Schauspielerin Elke Sommer. In ihrer Instagram-Story nahm die Realitybekanntheit jetzt emotional Abschied von ihr und erinnerte mit einem gemeinsamen Foto an sonnige Urlaubstage. Auf der Aufnahme stehen Natascha und Elke auf einer Terrasse direkt an einem azurblauen Swimmingpool: Eng aneinandergelehnt lächeln die beiden Frauen in die Kamera, während Palmen, Sonnenschirme, Liegen und ein Tisch mit Weingläsern für eine sommerliche Kulisse sorgen. Zu dieser besonderen Erinnerung richtete Natascha persönliche Worte an die Verstorbene: "Liebe Elke, ich wünsche dir eine gute Reise." Statt vieler weiterer Erklärungen ließ die 62-Jährige damit vor allem das Bild für sich sprechen.

In ihren Abschiedsworten äußerte Natascha außerdem die Hoffnung, dass Elke nun nicht mehr von ihrem verstorbenen Ehemann getrennt ist. "Jetzt bist du wieder mit deinem geliebten Papa Bär vereint. Ich hoffe, ihr habt euch dort oben schon in die Arme geschlossen", so die dreifache Mutter. Mit "Papa Bär" meinte sie offenbar Elkes Ehemann Wolf Walther, der nur wenige Monate vor der Schauspielerin gestorben war. Die Vorstellung einer möglichen Wiedervereinigung des Paares im Jenseits stellte Natascha damit in den Mittelpunkt ihrer persönlichen Zeilen. Ihren emotionalen Gruß beendete sie schließlich knapp mit den Worten: "Mach's gut." Zusätzlich versah der Realitystar den Beitrag mit einem roten Herz.

Elke, die über Jahrzehnte hinweg zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen zählte und auch in Hollywood große Erfolge feierte, wurde 85 Jahre alt. Die gebürtige Berlinerin starb in ihrem Zuhause in Bel Air, Los Angeles, wo sie viele Jahre gelebt hatte. Vor ihrem Tod war die Schauspielerin längere Zeit bettlägerig gewesen – friedlich soll sie schließlich eingeschlafen sein. Aus ihrem engsten Freundeskreis wurde eine Herzinsuffizienz als Todesursache genannt. Besonders tragisch: Erst rund drei Monate zuvor hatte Elke ihren Ehemann Wolf Walther verloren, der am 22. Juli 2026 im Alter von 77 Jahren gestorben war – jener Mann, den Natascha in ihrer Botschaft mit dem liebevollen Kosenamen "Papa Bär" bedachte.

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nataschaochsenknecht Elke Sommer und Natascha Ochsenknecht

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Getty Images Elke Sommer und ihr Mann bei der IFA-Eröffnungsgala im Palais am Funkturm, Berlin, 2. September 2010

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Getty Images Elke Sommer in Großbritannien, 28. Februar 1974