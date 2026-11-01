Mit Pocher & Co.: Cathy Hummels feiert Halloween als Kürbis

Cathy Hummels (38) hat Halloween in diesem Jahr in der Schweiz verbracht – und das in prominenter Gesellschaft. Am Samstag besuchte die Moderatorin in Zürich die Gruselparty "Season of the Witch", wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. Dort traf sie unter anderem auf Jenny Elvers (54), Romy Muc und Patrick Amos, die die Party ebenfalls verkleidet besuchten. Cathy selbst war dabei kaum zu übersehen: Sie hatte sich in einen leuchtend orangefarbenen Kürbis verwandelt. Auf dem voluminösen Kostüm prangte ein schwarzes Gesicht, dazu trug sie einen grünen Blätterkragen und einen Haarreif mit Kürbis. Orange-schwarz gestreifte Strümpfe und grün glänzende Stiefel rundeten den Look ab. In dem düster gestalteten Partyraum, der mit künstlichen Spinnweben dekoriert war, stieß die Influencerin mit der prominenten Runde an.

Doch nicht nur Cathys Verkleidung zog die Blicke auf sich. Auch weitere Stargäste hatten sich ordentlich ins Zeug gelegt: Désirée Nick (70) lief als Harald Glööckler (61) auf, Comedian Oliver Pocher (48) verkleidete sich als More-Gründer Christian Wolf (31). Außerdem posierte Cathy zwischen gehörnten Monstern in funkelnden Skelettkostümen, begegnete Zombies und ließ sich vor einer Kreatur mit mehreren Köpfen und violett leuchtenden Mäulern ablichten. Auch die Dekoration sorgte für Gänsehaut: Riesige Spinnen, eingewickelte Körperattrappen, gespenstische Figuren und eine verhüllte Gestalt mit grün glühenden Augen schmückten die Location. Rotes, blaues und violettes Licht tauchte die Räumlichkeiten zusätzlich in eine schaurige Atmosphäre. Cathys Besuch war allerdings nicht nur privater Natur: Hinter einem DJ-Pult griff sie zum Mikrofon, begrüßte die Gäste und eröffnete als Moderatorin den Abend.

Für Cathy war es nach eigener Aussage das erste Mal, dass sie bei der Halloweenparty von Reto Hanselmann dabei war. In ihrer Ansprache zeigte sie sich begeistert von dem Event und davon, wie es sich seit seinen Anfängen entwickelt hat. Auch nach ihrem Auftritt fand sie lobende Worte für den Gastgeber. "Ich durfte die sensationelle Halloweenparty für Reto eröffnen. Wahnsinn, was du hier aufgebaut hast. War mir eine Ehre", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Gegen 2 Uhr morgens machte sich die 38-Jährige dann jedoch auf den Heimweg. In einem weiteren Storyslide schrieb sie: "War grandios! Happy Halloween. Aber Mami geht jetzt schlafen. Morgen gehe ich hier noch in eine Sportsclass."

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Kürbis-Kostüm, Halloween 2026

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Instagram / cathyhummels Désirée Nick als Harald Glööckler und Oliver Pocher als Christian Wolf, Halloween 2026

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Oktober 2026