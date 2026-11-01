Taylor Swift setzt bei ihrer Hochzeit auf Komfort statt Glam

Zwischen Traualtar und Tanzfläche hat Taylor Swift (36) ihr Outfit gewechselt. Laut einem Insider, der mit Page Six sprach, war der Look für die Party nach der Trauung am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden deutlich entspannter. Die Zeremonie selbst war noch ganz auf Glamour ausgelegt: Die Sängerin trug eine für sie angefertigte Haute-Couture-Kreation von Dior, entworfen von Jonathan Anderson, dazu maßgefertigte Schuhe und Schmuck von Cartier. Später tauschte Taylor das Kleid gegen ein bequemeres Modell. Auch die persönlich gestalteten Louboutinheels blieben zeitweise im Schrank, denn einen Teil der Feier tanzte sie in Sneakern. Das Haar trug die frischgebackene Ehefrau dabei offen.

Über 1.000 Menschen feierten mit Taylor und ihrem Ehemann Travis Kelce (37): Verwandte, alte Weggefährten, Mitspieler des Footballers und viele Prominente. Trotz des Trubels nahm sich die Braut dem Insider zufolge Zeit: "Trotz der vielen Gäste hat sie sich während der gesamten Feier besonders bemüht, jeden Einzelnen zu begrüßen, und dafür gesorgt, dass sich alle sehr willkommen gefühlt haben." Die Halle hatte sich in eine Märchenwelt verwandelt, mit Schlosskulisse für das Jawort, Spielbereichen mit Preisen, Imbissständen und Rummelplatzatmosphäre. Gegen 19:30 Uhr leuchtete auf pinkfarbenen Displays am Gebäude der Schriftzug "JUST&T MARRIED!" auf. Adam Sandler (60) übernahm die Rolle des Zeremonienmeisters. An Taylors Seite stand ihr Bruder Austin Swift als "Man of Honor", während Travis' Bruder Jason Kelce (38) als Trauzeuge fungierte. Travis schwärmte danach laut Page Six von "der besten Nacht meines Lebens".

Öffentlich wurde die Beziehung im September 2023, als Taylor erstmals bei einem Heimspiel der Kansas City Chiefs auf der Tribüne mitfieberte und Travis lautstark anfeuerte. Knapp zwei Jahre später, im August 2025, verkündeten die beiden ihre Verlobung mit einem augenzwinkernden Instagrampost: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten." Das Eheleben hat sich laut Page Six inzwischen eingespielt. Solange die Footballsaison läuft, lebt das Paar hauptsächlich in Travis’ Haus in Kansas. Darüber hinaus plant es, die Zeit je nach Terminlage auf mehrere Anwesen in den USA zu verteilen.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida