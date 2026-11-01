Nach "Surviving Amazonas"-Ritualen: Hat Lézan Nachwirkungen?

Bei den Dreharbeiten zu "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" im brasilianischen Amazonasgebiet hat Lézan Shrif (30) einiges erlebt. Der Social-Media-Star machte bei mehreren Ritualen der Shanenawa mit, darunter das Rapé-Ritual und das Ayahuasca-Ritual. Hat Lézan heute noch mit Folgen zu kämpfen? Obwohl die Erfahrungen einigen Kandidaten der Joyn-Show körperlich stark zusetzten, spürt Lézan seit seiner Rückkehr keine Nachwirkungen. Im Promiflash-Interview macht er deutlich, dass er das Erlebte insgesamt gut verkraftet habe.

"Nee, ich hab es eigentlich alles gut weggesteckt. Es war alles eigentlich entspannt, ehrlicherweise", erzählt Lézan im Gespräch mit Promiflash. Und weiter: "Es waren eigentlich sehr schöne Erfahrungen. Die schönen Erinnerungen überwiegen viel mehr." Allerdings schaute er sich die Show später auch selbst an. Erst dadurch wurde ihm bewusst, wie erschöpft er gegen Ende tatsächlich wirkte. "Aber jetzt, wo ich das noch mal gesehen hab, sehe ich in der Retrospektive: War ich schon ziemlich zerpflückt am Ende", gibt der Realitystar zu. Ayahuasca ist in Deutschland verboten. Bei den Shanenawa gehört die Zeremonie jedoch zur Tradition.

Wie intensiv die Rituale werden konnten, bekamen die Zuschauer bereits am ersten Tag im Amazonasgebiet zu sehen. Beim Rapé-Ritual stießen gleich mehrere der insgesamt acht Kandidaten körperlich an ihre Grenzen. Unter den Teilnehmern kam es unter anderem zu Tränen, Schwindel, Schweißausbrüchen und Übelkeit. Willi Whey (32) kämpfte mit erhöhtem Puls und Blutdruck, ihm wurde schwindelig und er musste sich übergeben. Auch Gina Rühl erbrach sich. Als anschließend auch noch ihr rechter Arm zu krampfen begann, geriet sie in Panik. Besonders beängstigend war diese Reaktion für sie, weil sie ihren linken Arm 2019 bei einem Motorradunfall verloren hatte. Die Gastgeber erklärten damals, dass die verabreichte Rapé-Menge mild gewesen sei. Bei den Shanenawa würden bereits sieben- bis zehnjährige Kinder dieselbe Dosis erhalten.

Anzeige Anzeige

Joyn Lézan im Dschungel bei "Surviving Amazonas"

Anzeige Anzeige

Joyn Surviving Amazonas

Anzeige Anzeige

Joyn Teilnehmerin bei "Surviving Amazonas" Gina Rühl, Quelle: Joyn