Zendaya lässt Halle Berrys Kult-Look wieder aufleben

Zendaya (30) hat an Halloween einen der berühmtesten Looks ihrer Schauspielkollegin Halle Berry (60) nachgestellt. Ihr Stylist Law Roach zeigte die Verwandlung am Samstag auf Instagram. Für die Hommage zog Zendaya genau den gelb-braunen Zweiteiler an, den Halle damals bei der New Yorker Premiere von X-Men getragen hatte. Das Outfit stammt aus der Herbstkollektion des Modehauses Lanvin aus dem Jahr 2000. Der auffällige Look besteht aus einem knappen Bikinitop und einer tief sitzenden Hose. Auch die Frisur passt zum Vorbild: Mit ihrem kurzen Pixie-Cut sieht Zendaya der Oscarpreisträgerin von damals verblüffend ähnlich. Law brachte den Auftritt in seinem Beitrag kurz und knapp auf den Punkt: "Zendaya verkörpert Halle Berry in Lanvin Herbst 2000."

Ihre neue Frisur hatte die Schauspielerin schon im September bei den Emmys zur Schau gestellt. Auf dem roten Teppich trug sie dazu ein funkelndes Kleid von Prada. Schon damals verglichen viele ihren Style mit dem von Halle. Die Ähnlichkeit fiel auch der Schauspielerin selbst auf, und sie zeigte sich von der Geste sichtlich gerührt. "Ich liebe alles, was sie macht. Ich finde, sie verändert für ihre Generation auf so viele Arten die Spielregeln. Und ich könnte nicht stolzer auf jemanden sein oder mich geehrter fühlen, dass sie mir auf diese Weise Tribut zollen würde. Das war wirklich süß", schwärmte Halle damals gegenüber People.

Die beiden Filmstars verbindet aber offenbar nicht nur Mode, sondern auch eine persönliche Beziehung. Wie Halle erzählte, stehen sie und Zendaya in Kontakt. "Ich spreche mit ihr, und ich muss sagen, sie ist die Liebste und mein kleiner Schatz. Ich würde sehr gerne eines Tages etwas mit ihr machen. Ich meine, hoffentlich werden wir das, aber ich bin einfach eine Unterstützerin von ihr", verriet sie gegenüber People.

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Collage: Getty Images, Getty Images Zendaya und Halle Berry Collage

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Getty Images Halle Berry bei der Weltpremiere von "X-Men" am 12. Juli 2000 auf Ellis Island in New York

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Getty Images Zendaya Coleman bei der Louis-Vuitton-Show während der Paris Fashion Week, Oktober 2026