Patrick Stewarts geplatztes "Star Trek"-Comeback enthüllt

Patrick Stewart (†86) wollte noch einmal in seine wohl berühmteste Rolle schlüpfen: Vor seinem Tod hatte der Schauspieler offenbar geplant, ein weiteres Mal als Captain Jean-Luc Picard ins Star Trek-Universum zurückzukehren. Das verriet Showrunner Terry Matalas im Podcast "Dropping Names", den Patricks frühere Star Trek-Kollegen Brent Spiner und Jonathan Frakes (74) moderieren. Demnach wollte der Brite im geplanten Spin-off-Konzept "Star Trek: Legacy" in einer Gastrolle auftreten. Er sollte dort die Aufgabe übernehmen, der Crew neue Missionen zu übermitteln. Die Show war als Fortsetzung des Finales von "Star Trek: Picard" gedacht, das 2023 über die Bildschirme flimmerte.

Terry schilderte im Gespräch mit den beiden Gastgebern ganz genau, wie die Serie aussehen sollte: "Bei 'Legacy' sollte es nicht einfach darum gehen, dass wir nur mit 'The Next Generation' weitermachen. Es sollte neue, junge Leute einführen und für Abwechslung sorgen. Wir hatten eine großartige Idee für Worf und Alexander und die Klingonen, aber es sollte sich wieder wie 'The Next Generation' anfühlen." Auch Patrick habe einen klaren Wunsch geäußert: "Patrick sagte: 'Ich möchte kommen und derjenige sein, der auf dem Bildschirm erscheint und ihnen Missionen erteilt.' Ich dachte nur: 'Ich weiß nicht, warum wir das nicht machen.'" Die Hauptrolle war für Jeri Ryan als Seven of Nine vorgesehen, die inzwischen die USS Enterprise-G kommandiert. Dazu sollten Michelle Hurd als Erste Offizierin Raffaela Musiker und Ed Speleers als Jack Crusher kommen. Umgesetzt wurde das Projekt jedoch nie.

Patrick hatte Jean-Luc Picard ab 1987 in "Star Trek: The Next Generation" verkörpert. Nach dem Ende der Serie im Jahr 1994 spielte er den besonnenen Sternenflottenkapitän in mehreren Filmen und kehrte schließlich in "Star Trek: Picard" zu der Figur zurück. Wie eng er mit der Rolle verwachsen war, beschrieb er 2022 gegenüber The Guardian: "Im Verlauf der sieben Staffeln von TNG wurde die Trennlinie zwischen Jean-Luc Picard und Patrick Stewart immer dünner, bis ich unmöglich noch erkennen konnte, wo er aufhörte und ich begann. So viel von dem, was ich glaubte und fühlte, floss in diese Serie ein." Patricks Comebackpläne wurden jedoch nie Wirklichkeit: Der Schauspieler starb am 28. Oktober im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Ein Leinwandauftritt steht noch bevor: In "Avengers: Doomsday", der im Dezember in die Kinos kommen soll, ist er erneut als Professor Charles Xavier alias Professor X zu sehen.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Audie Awards Gala im Avalon Hollywood & Bardot in Los Angeles, 4. März 2024

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Patrick Stewart als Captain Jean-Luc Picard

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Getty Images Patrick Stewart bei den Peabody Awards 2024 in Beverly Hills