Candice Swanepoels Ring heizt Gerüchte um Tom Brady an

Candice Swanepoel (38) heizt mit einem auffälligen Schmuckstück die Verlobungsgerüchte um Tom Brady (49) an. Auf Bildern, die TMZ von einem Ausflug am 30. Oktober veröffentlichte, ist das Model mit einem großen Goldring am Ringfinger zu sehen. Die 38-Jährige trug bei ihrem Auftritt schwarze Leggings und ein schwarzes Tanktop, doch vor allem der funkelnde Ring zog die Aufmerksamkeit auf sich. Es sind die ersten öffentlich bekannten Bilder der Südafrikanerin, seit über eine Liebesbeziehung zwischen ihr und dem ehemaligen Footballstar gemunkelt wird. Ob der Ring tatsächlich für ein Eheversprechen steht, ist bislang allerdings nicht bestätigt. Laut TMZ reagierten die Sprecher der beiden zunächst nicht auf Anfragen zu dem Schmuckstück.

Für zusätzliche Brisanz sorgen die angeblichen Treffen von Candice und Tom in Florida. Quellen von TMZ zufolge sollen die beiden in der vergangenen Woche nahezu jeden Tag dasselbe Wohngebäude in der Nähe seines Zuhauses im Raum Miami besucht haben. Dort sollen ihre Autos wiederholt beim Einfahren in die Garage und beim späteren Verlassen des Gebäudes beobachtet worden sein. Auch an dem Tag, an dem Candice mit dem Goldring fotografiert wurde, sollen sie sich dort aufgehalten haben. Am Montag ging es den Informanten zufolge sogar fast schon filmreif zu: Das Model soll zunächst eine Runde um ihren Häuserblock gedreht haben und anschließend zu Tom ins Auto gestiegen sein. Ganz frisch wäre die Verbindung allerdings nicht. Bereits zuvor hatten weitere Insider gegenüber TMZ berichtet, dass Candice und der Sportler seit Juni 2026 miteinander ausgehen.

Candice und Tom sollen ihre angebliche Beziehung bewusst langsam angehen lassen. Nach Angaben der Informanten bemühen sie sich außerdem darum, bei ihren Treffen möglichst unerkannt zu bleiben. Statt gemeinsamer öffentlicher Auftritte sollen die beiden getrennt anreisen und diskrete Treffpunkte wählen. Zu den Liebesgerüchten haben sich weder das Model noch der siebenmalige Super-Bowl-Champion bislang öffentlich geäußert. Damit ist nicht nur ihr Beziehungsstatus weiterhin unbestätigt, sondern auch die Bedeutung des Rings, den Candice nun an ihrem Ringfinger trug. Tom ist geschieden und Vater von drei Kindern. Der Sportler gewann im Laufe seiner Karriere insgesamt siebenmal den Super Bowl und gilt damit als einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte der NFL. Candice wurde vor allem als Model bekannt.

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Getty Images Candice Swanepoel im November 2019

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Getty Images Tom Brady, Mai 2026

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Getty Images Candice Swanepoel, November 2022