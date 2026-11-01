Stichelt Emely Hüffer mit Halloweenkostüm gegen Kevin Njie?

Emely Hüffer (30) sorgt mit ihrem diesjährigen Halloweenlook für Gesprächsstoff. Die Realitybekanntheit zeigte sich auf Instagram in einem freizügigen Outfit, das Kindsvätern einen ordentlichen Seitenhieb verpasst. Zwischen zerklüfteten Felsen setzt sich die Blondine mit langen, offenen Haaren in Szene. Sie ist dabei lediglich von goldfarbenen Ketten bedeckt, an denen zahlreiche Geldscheine hängen. Auch auf dem sandigen Boden um sie herum liegen etliche Scheine verstreut. Das wichtigste Accessoire ist aber ein weißes Schild, auf dem in großen Buchstaben "Kindesunterhalt" steht. Das hält die Mutter eines Sohnes in die Kamera, während sie sich einen Geldschein wie einen Telefonhörer ans Ohr hält. Unter den Beitrag schrieb sie: "Die größte Angst eines Kindsvaters". Ob sie mit ihrer Spitze konkret Kevin Njie (30), den Vater ihres Kindes, meint, verrät Emely in dem Post allerdings nicht.

Insgesamt teilte die Influencerin sechs Bilder mit ihren Followern. Dabei nimmt sie in der Fotoserie immer wieder neue Posen ein. Auf einer Aufnahme steht Emely mit überkreuzten Beinen da und schaut ernst in die Kamera. Auf einem anderen Foto hat sie sich zwischen die Felsen gesetzt und hält das Schild vor ihren Körper. Ein weiteres Bild wurde von oben aufgenommen. Es zeigt ihre Beine, ihre goldfarbenen offenen Schuhe und einen Teil ihres Kettenkostüms. Daneben sind auch das Schild und die herumliegenden Geldscheine zu sehen. Den Beitrag versieht Emely auch mit den passenden Hashtags: "babydaddy", "halloween" und "childsupport". Damit nimmt ihr Kostüm Bezug auf den Kindesunterhalt und die finanzielle Verantwortung, die ein Kindsvater trägt.

Emely und Kevins Sohn Ocean ist im Januar 2023 geboren und mittlerweile drei Jahre alt ist. Er wächst bei seiner Mama auf Ibiza auf. Anfang September beantwortete Emely auf Instagram die Frage ihrer Community, ob ihr Ex noch Kontakt zu dem gemeinsamen Sohn habe. Dabei gab sie unerwartet detaillierte Einblicke in die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Kevin habe Ocean zu diesem Zeitpunkt seit acht Monaten nicht mehr persönlich getroffen, erzählte sie. Nach ihrer Darstellung erkundige er sich auch kaum nach dem Kleinen. Hin und wieder telefoniere er zwar mit ihm, das aber immer nur wenige Minuten lang. Ob ihr aktuelles Halloweenkostüm etwas mit diesen Aussagen über Kevin zu tun hat, lässt Emely offen. Namentlich erwähnt sie den Vater ihres Sohnes nicht.

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Collage: Instagram / emskopf, IMAGO / Beautiful Sports Collage: Emely Hüffer und Kevin Njie, Ex-Paar

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Instagram / emskopf Emely Hüffer in ihrem diesjährigen Halloween-Look, Oktober 2026

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Instagram / emskopf Emily Hüffer und ihr Sohn Ocean, April 2026