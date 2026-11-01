So sehr hat das Vatersein Andrej Mangolds Sicht verändert

Andrej Mangold (39) gibt seinen Fans einen persönlichen Einblick in seinen Alltag als Papa. In einer Instagram-Fragerunde erzählte der Sportler, wie die Geburt seines Sohnes seine Vorstellung von Glück und den wichtigen Dingen im Leben verändert hat. Ein Follower fragte, was ihn am Vatersein bisher am stärksten überrascht habe. Der Realitystar antwortete mit schlichten Worten: "Wahrscheinlich, wie wenig es mittlerweile braucht, damit ich einfach komplett glücklich bin", schrieb er in seiner Instagram-Story. Dazu setzte er ein gerührtes Emoji und ein rotes Herz. Früher seien seine Gedanken bereits beim nächsten großen Ziel gewesen. Ständig habe er das nächste Projekt oder ein aufregendes Erlebnis verfolgt. Mittlerweile genügen ihm die kleinen Alltagsmomente mit seinem Nachwuchs, um rundum glücklich zu sein.

Andrej erklärte auch, welche Situationen ihm besonders viel bedeuten. Ihn berühre es, einfach neben seinem kleinen Sohn zu sitzen und ihn zu beobachten. Sobald der Kleine lächle oder etwas Neues entdecke, gehe ihm das Herz auf. "Mehr brauche ich gerade eigentlich nicht", hielt er in seiner Story fest. Seine Ambitionen hat der Sportler deswegen aber nicht aufgegeben. Ziele und Träume habe er weiterhin, betonte er. Das Vatersein habe diese nicht verschwinden lassen. Was für ihn wirklich wichtig ist, bewerte er inzwischen jedoch ganz anders. Seine großen Pläne bestehen also fort, während sich die Prioritäten seit der Geburt seines Kindes deutlich verändert haben. Besonders wertvoll sind für ihn nun die ruhigen, unspektakulären Stunden mit seinem Sohn.

Zudem beschäftigt Andrej, wie schnell die Zeit mit seinem Nachwuchs verstreicht. Deshalb bemühe er sich, auch die unauffälligen Erlebnisse mit dem Kleinen bewusst wahrzunehmen und festzuhalten. Gerade diese Momente seien für ihn wundervoll, erklärte er seinen Followern. Für den Realitystar haben damit vor allem die alltäglichen Augenblicke mit seinem Kind große Bedeutung. Am Ende seiner Fragerunde richtete Andrej selbst eine Frage an seine Community: Von anderen Müttern und Vätern wollte er erfahren, was sie am Elternsein besonders überrascht habe. So gab er seinen Fans die Gelegenheit, ihre Erfahrungen zu teilen und zu erzählen, ob sich ihr Blick nach der Geburt ihrer Kinder ähnlich verändert hat.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und sein Sohn, September 2026

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Getty Images Andrej Mangold, Realitystar

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Instagram / dregold Andrej Mangold und sein Sohn