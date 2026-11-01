Thomas Gottschalk wird "Wetten, dass..?" nicht anschauen

Wenn Wetten, dass..? am 5. Dezember 2026 zurückkehrt, wird Thomas Gottschalk (76) die Sendung nicht live verfolgen. An diesem Samstagabend führen die Tokio Hotel-Zwillinge Bill (37) und Tom Kaulitz (37) erstmals durch die ZDF-Kultshow, die aus Halle (Saale) übertragen wird. Der langjährige Gastgeber hat für den Abend jedoch bereits andere Pläne. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina Mroß möchte er sich mit Freunden treffen, statt die Premiere seiner Nachfolger vor dem Fernseher anzusehen. Gegenüber der Abendzeitung erklärte Karina: "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs." Der Entertainer bekommt somit nicht live mit, wie die beiden Musiker die Show übernehmen, die er über Jahrzehnte mitgeprägt hat.

Wie die Neuauflage mit Bill und Tom beim Publikum ankommen könnte, wollte Thomas nicht vorhersagen. Für ihn entscheiden darüber die Zuschauer. "Das Schicksal von 'Wetten, dass..?' liegt in den Händen des Publikums", sagte er der Abendzeitung. Bisher hat das ZDF lediglich eine Ausgabe mit den Kaulitz-Brüdern angekündigt. Ob weitere Sendungen folgen, steht noch nicht fest. Dabei dürfte die Zuschauerresonanz ebenfalls von Bedeutung sein. Durch die Zwillinge möchte der Sender dem Showklassiker neue Impulse geben und insbesondere jüngere Menschen erreichen. Das bewährte Konzept soll dabei weitgehend erhalten bleiben: Neben vielen prominenten Gästen sind erneut spektakuläre Wetten geplant, die im Studio und zu Hause für Spannung sorgen sollen.

Thomas hatte sich schon zuvor wenig begeistert von den neuen Moderatoren gezeigt. Anfang 2024 sprach er in seinem gemeinsamen Podcast mit Mike Krüger (74), "Die Supernasen", skeptisch über eine mögliche Übernahme durch die Brüder. Die ersten Meldungen dazu hatte er zunächst sogar für eine Falschmeldung gehalten. "Es wäre, glaube ich, auch nicht die richtige Entscheidung, 'Wetten, dass..?' mit den beiden weiterzumachen", erklärte er damals. Für Thomas selbst endete die jahrzehntelange Ära im November 2023 mit seinem endgültigen Abschied von der Show. Rund 12,9 Millionen Zuschauer sahen seine letzte Ausgabe. Drei Jahre später übernehmen nun Bill und Tom und moderieren die traditionsreiche Samstagabendshow erstmals zusammen – während der frühere Gastgeber den Abend mit Freunden verbringt.

Anzeige Anzeige

Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

Anzeige Anzeige

ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

Anzeige Anzeige

ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz