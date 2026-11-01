Oliver Pocher feiert Halloween mit Hummels und Glööckler

Oliver Pocher (48) ließ sich Halloween nicht entgehen. In der Nacht zum Sonntag besuchte der Comedian eine Kostümparty in Zürich. Am Sonntagmittag teilte er in seiner Instagram-Story mehrere Einblicke in den Abend. Der Entertainer ist darauf unter anderem mit Cathy Hummels (38) und Harald Glööckler (61) zu sehen. Die Feier fand in einem gedämpft beleuchteten Raum statt, den künstliche Spinnweben und Skelettdetails schmückten. Bei der Kostümwahl setzten die drei auf unterschiedliche Ideen: Cathy erschien als leuchtend orangefarbener Kürbis, Harald wählte einen extravaganten schwarzen Glamourlook. Oliver trug ein bunt gemustertes, weit aufgeknöpftes Kurzarmhemd mit dunkler Hose und einer verkehrt herum aufgesetzten Kappe. Ein schmaler Schnurrbart vervollständigte sein Outfit.

Auf einer Aufnahme posiert Oliver zwischen Cathy und einer bislang nicht namentlich bekannten Blondine. Diese trägt ein glänzendes schwarzes Katzenkostüm mit Maske, Katzenohren und langen Handschuhen. Cathy lächelt in ihrem voluminösen Kürbisoutfit, das ein schwarzes Kürbisgesicht, ein grüner Kragen und orangefarbener Haarschmuck ergänzen. Oliver hebt daneben leicht den Kopf und blickt nach oben. Haralds Auftritt fiel noch opulenter aus: Der Designer zeigte sich mit hoch aufgetürmten platinblonden Haaren, dunkler XXL-Sonnenbrille, Bart und übergroßen roten Lippen. Sein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid war mit transparenten Ärmeln, Blütenapplikationen und viel Glitzer versehen. Auf einem Bild legt er einen Arm um Olivers Schultern, während seine andere Hand mit langen, spitzen Nägeln an dessen Bauch beziehungsweise Hosenbund liegt. Ein weiterer Clip zeigt die beiden lächelnd vor der Kamera. Außerdem ist Oliver beim ausgelassenen Tanzen, mit einer Getränkedose und in einer gespielt erschrockenen Pose zu sehen. Modelagent Peyman Amin (55) wurde ebenfalls in den Storys markiert und ist auf einem Gruppenfoto dabei.

Die Bilder vermitteln den Eindruck eines geselligen Abends mit mehreren bekannten Gästen, die viel Aufwand in ihre Verkleidungen gesteckt hatten. Für die Erinnerungsfotos rückten Cathy, Harald und Oliver eng zusammen. Seine Rückblicke ergänzte der Moderator unter anderem mit den Worten "About Last Night..." und "Haha!". Danach wechselte er in seiner Story rasch zum Tagesprogramm: Nur eine Minute nach den Halloween-Aufnahmen kündigte der fünffache Vater für 16 Uhr eine Live-Ausgabe von "Ollis Woche" an. Die Sendung ist in der Pocher.Club App zu sehen. Nach der Zürcher Partynacht stand für den Comedian am Sonntag somit bereits der nächste Auftritt vor seiner Community an.

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IMAGO / Marja Oliver Pocher, Comedian

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Instagram / oliverpocher Cathy Hummels, Oliver Pocher und eine Unbekannte während einer Halloweenparty

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Harald Glööckler an Halloween 2026