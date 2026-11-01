Ein Geist soll Prinz Louis' altes Kinderzimmer heimsuchen

Schaurige Erzählungen aus dem Königshaus: Im früheren Kinderzimmer von Prinz Louis (8) im Londoner Kensington-Palast soll es spuken. Der Legende zufolge ist dort der Geist von "Peter dem wilden Jungen" unterwegs und wandert durch die historischen Gemäuer, wie Express berichtet. Der jüngste Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) lebte bis 2022 mit seinen Eltern und seinen Geschwistern Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11) in Apartment 1A des Palastes. Anschließend zog die Familie ins Adelaide Cottage auf dem Anwesen von Windsor. Seit November 2025 wohnen die Royals in Forest Lodge. Die Gruselgeschichte verbindet Louis' ehemaligen Rückzugsort mit einer geheimnisvollen Gestalt aus dem 18. Jahrhundert. An diese erinnert im Palast bis heute ein Porträt, das dort weiterhin hängt und auf ihre ungewöhnliche Lebensgeschichte verweist.

Peters Geschichte reicht ins Jahr 1726 zurück. König Georg I. brachte den Jungen damals aus Hannover nach Großbritannien. Zuvor hatte Peter allein in den Wäldern gelebt und konnte nicht sprechen. Am englischen Hof kümmerte sich Caroline von Ansbach um ihn. Die damalige Prinzessin von Wales und spätere Königin nahm sich seiner fürsorglich an. Sämtliche Versuche, ihm das Sprechen oder Schreiben beizubringen, blieben jedoch erfolglos. Heute wird überwiegend vermutet, dass Peter das seltene Pitt-Hopkins-Syndrom hatte. Er wurde 70 Jahre alt und in der St. Mary's Church in Northchurch nahe Berkhamsted in Hertfordshire begraben. Der Überlieferung nach soll sein Geist den Kensington-Palast dennoch nie verlassen haben. Angeblich zieht er weiterhin durch jene Räume, in denen Louis viele Jahre später seine ersten Lebensjahre verbrachte.

Peter gilt allerdings nicht als einziger angeblicher Geist des Kensington-Palastes. Auch Königin Caroline und Prinzessin Sophia, eine Tante von Königin Victoria, sollen dort erscheinen. Sophia will man den Erzählungen zufolge sogar an einem Spinnrad gesehen haben. In den 1970er-Jahren soll eine Haushälterin von Prinzessin Margaret (†71) zudem in deren Wohnung einer unbekannten Frau in Kleidung aus der Regency-Zeit begegnet sein. Die Haushälterin und ein königlicher Butler sollen außerdem eines Nachts von einem entsetzlichen Schrei geweckt worden sein – obwohl sie damals die einzigen Menschen im Gebäude gewesen seien. Zu den vermeintlichen Palastgeistern gehört auch König Georg II. Er soll noch immer durch die Residenz wandeln und um die Soldaten trauern, die er im Siebenjährigen Krieg verloren hatte.

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Getty Images Prinz Louis bei Trooping the Colour in London, 13. Juni 2026

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Getty Images Kensington Palace in London

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Getty Images Ein Schlafzimmer von Königin Victoria im Kensington Palace in London am 29. November 1956