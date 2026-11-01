Kristen Bell träumt von einem Leben fernab von Los Angeles

Kristen Bell (46) sehnt sich nach einem Neuanfang außerhalb von Los Angeles. Die Schauspielerin träumt davon, die kalifornische Metropole gemeinsam mit ihrem Ehemann Dax Shepard (51) und den Töchtern Lincoln und Delta zu verlassen. Ihr Ziel ist ein deutlich ruhigerer Alltag für die Familie. Darüber sprach sie jetzt im Podcast "The World's First Podcast" der Schwestern Erin und Sara Foster (45). Das Leben in der Stadt sei von ständigem Leistungsdruck geprägt und passe nicht mehr zu dem, was sie brauche. "Die Vorgabe hier draußen lautet: schuften, und ich möchte, dass sich etwas sanfter und langsamer anfühlt", erklärte Kristen. Statt eines prall gefüllten Terminkalenders wünscht sie sich weniger Verpflichtungen und mehr Raum für entspannte Stunden mit Freunden und Familie. Dazu zählen für sie ganz einfache Dinge wie ein gemeinsames Mittagessen, ein Ausritt oder ein Spaziergang durch den Griffith Park.

Genau diese unbeschwerten Tage kommen in ihrem Leben allerdings viel seltener vor, als ihr lieb sei. In Los Angeles werde sie ständig um Hilfe gebeten, erzählte die Schauspielerin. Mal gehe es um Wohltätigkeitsveranstaltungen, mal um Termine rund um ihre Serie, um Dreharbeiten oder um Kurzfilmprojekte aus dem erweiterten Freundeskreis. Gerade die vielen Chancen, die die Stadt bietet, wecken in ihr den Wunsch nach Abstand. "Ich möchte fast weg von den Möglichkeiten. Ich weiß, das klingt schrecklich", gab Kristen offen zu. Als Ort, zu dem sie sich hingezogen fühlt, nannte die "Nobody Wants This"-Darstellerin unter anderem Nashville. Ihre Karriere wolle sie dabei aber nicht aufgeben, sondern weiterhin mit einem geschützten Familienleben verbinden.

Bereits zuvor hatte Kristen offen darüber gesprochen, wie belastend das Familien- und Eheleben im Licht der Öffentlichkeit für sie ist. In einem Gespräch mit dem Magazin Bustle hatte sie kürzlich verraten, dass sie "jede Woche" weine. "Es ist schwer. Glaubt nicht, dass es für mich leicht ist, nur weil ich in eurem Fernsehen zu sehen bin", hatte sie klargestellt. Auch hinter der vermeintlich perfekten Hollywoodfassade hatte es also schwierige Momente gegeben.

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Getty Images Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

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Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Go Campaign Gala 2025

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Imago Bei den Golden Globes: Dax Shepard und Kristen Bell, Beverly Hills, Januar 2026