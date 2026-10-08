Überraschend: So geht Hans Sigl mit Hasskommentaren um

Hasskommentare im Netz gehören für Hans Sigl (57) mittlerweile leider zum Alltag – doch der TV-Star hat eine clevere Strategie entwickelt, um Kontra zu geben. In der aktuellen Episode seines Podcasts "Betreff: Leben – Die Sprechstunde mit Hans Sigl" plauderte er mit Barbara Schöneberger (52) über die bösen Nachrichten, die in seinen Postfächern auf Facebook und Instagram landen. Totstellen ist für ihn keine Lösung: Ab und zu schnappt sich der Schauspieler die Trolle und schreibt ihnen höchstpersönlich zurück – und zwar mit einer unerwartet freundlichen, aber glasklaren Ansage. "Ich antworte denen manchmal. Ich schreibe denen: Gehen Sie spazieren. Vielen Dank dafür", erzählte er im Gespräch. Auf lange Diskussionen lässt sich der "Bergdoktor"-Star damit gar nicht erst ein. Eine Grenze zieht er allerdings klar: Wenn aus Kommentaren konkrete Drohungen werden, hört für ihn der Spaß auf. In solchen Fällen behält er sich auch rechtliche Schritte vor.

Barbara Schöneberger hat dagegen eine andere Taktik entwickelt. "Ich les des gar nicht", stellte die Moderatorin im Podcast zunächst klar – nur um kurz darauf einzuräumen, dass sie besonders lange kritische Nachrichten durchaus amüsiert durchgehe. Eine Diskussion mit den Verfassern hält sie trotzdem für sinnlos. Auf die persönlichen Antworten ihres Kollegen reagierte sie deshalb trocken: "Beyoncé antwortet auch nicht." Hans nahm den Hinweis mit Humor und entgegnete: "So macht man das, okay, verstehe." Vor allem jüngeren Kollegen rät die Entertainerin, sich von solchen Reaktionen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ihre Haltung dazu fasste sie knapp zusammen: "Solange du damit Geld verdienst, musst du damit rechnen." Bereits zuvor hatte Hans auf Instagram über den zunehmend rauen Ton in den sozialen Netzwerken gesprochen. Um einfach mal den Kopf freizubekommen, schaltet er sein Smartphone phasenweise ganz bewusst ab. Wenn die Nachrichten allerdings Grenzen überschreiten und zu echten Drohungen werden, zögert er nicht, einen Anwalt einzuschalten. Im direkten Kontakt mit der Außenwelt sieht die Realität zum Glück ganz anders aus: Bei Fantreffen und öffentlichen Events schlägt dem TV-Star fast ausschließlich pure Begeisterung und Zuspruch entgegen.

Im ZDF-Hit "Der Bergdoktor" verkörpert Hans seit Jahren den besonnenen Mediziner Dr. Martin Gruber, der selbst in den brenzligsten Situationen meist die Nerven behält. Im Privatleben bringt den TV-Star dagegen eine ganz banale Sache auf die Palme: das Zusammenbauen von Möbeln. Wenn dann auf den letzten Metern auch noch eine entscheidende Schraube fehlt, ist Schluss mit lustig und seine Gelassenheit verfliegt komplett. Beim Umgang mit Hatern im Netz zeigt der Österreicher hingegen eine völlig andere, besonnene Seite seines Charakters. Statt sich in langen Wortgefechten zu verlieren, setzt er lieber auf Distanz und einen kurzen Konter. Und wenn jemand die Grenze überschreitet, bleibt ihm noch immer der juristische Weg.

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Getty Images Hans Sigl, Schauspieler

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Getty Images Barbara Schöneberger und Hans Sigl im Dezember 2019 in Berlin

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Imago Barbara Schöneberger und Hans Sigl bei der Starnacht am Neusiedler See in Mörbisch, Burgenland