Jennifer Lawrence verrät das Geschlecht ihres zweiten Kindes

Jennifer Lawrence (35) hat es offiziell gemacht: In einem ausführlichen Gespräch mit The New Yorker sprach die Schauspielerin offen über die Zeit nach der Geburt ihres zweiten Kindes und plauderte dabei ganz nebenbei aus, dass sie einen weiteren Jungen bekommen hat. Jetzt ist klar: Auch das jüngste Familienmitglied ist ein Sohn – eine Information, die das Paar bislang strikt für sich behalten hatte.

In dem Interview beschreibt Jennifer die schwierige Zeit nach der Geburt schonungslos: "Ich dachte einfach, jedes Mal, wenn er schlief, dass er tot sei [...]. Ich dachte, er weint, weil er sein Leben, mich oder seine Familie nicht mag. Ich dachte, ich mache alles falsch und würde meine Kinder ruinieren." Hilfe fand die Schauspielerin in dem neuen Medikament Zurzuvae, welches bei postpartalen Depressionen eingesetzt wird und ihre Symptome spürbar gelindert habe.

Bisher ist auch der Name ihres Sprösslings unbekannt. Bei einem Spaziergang in New York hatte Jennifer kürzlich mit einer goldenen Halskette samt Anhängern die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Neben einem "C", das für den Namen ihres ersten Sohnes Cy steht, trug die Schauspielerin auch ein "L". Schnell wurde spekuliert, dass der Name ihres zweiten Kindes mit dem Buchstaben beginnt.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence beim Rome Film Festival 2025