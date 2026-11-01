Jennifer Lawrence provoziert mit geheimem TikTok-Account

Wer auf TikTok mit Fremden über historische Stammbäume diskutiert, ahnt vermutlich in seinen kühnsten Träumen nicht, mit wem er es zu tun haben könnte. Jennifer Lawrence (36) hat nämlich kürzlich verraten, dass sie auf der Plattform einen geheimen Account betreibt und damit munter in Diskussionen mit wildfremden Nutzern einsteigt. In einer kürzlich erschienenen Folge des Podcasts "Call Her Daddy" von Alex Cooper (32) plauderte die Schauspielerin über ihr Hobby. Besonders kurios: Jennifer zettelt dort offenbar vor allem Streit über viktorianische Abstammung an. Vielleicht ist das aber bald nicht mehr ganz so anonym: Die zweifache Mutter spielt mit dem Gedanken, ihre Tarnung auffliegen zu lassen und den Nutzern zu offenbaren, wer sich hinter dem Profil verbirgt. Ob und wann sie diesen Schritt tatsächlich gehen will, verriet sie jedoch nicht.

Im Gespräch lenkte Alex das Thema ganz direkt auf Jennifers geheimes Profil und ihre Aktivitäten dort. Die Schauspielerin machte aus ihrer Taktik kein Geheimnis und bezeichnete ihr Vorgehen als "Rage-Baiting" – also das gezielte Posten von provokanten Beiträgen und Kommentaren, um bei anderen möglichst heftige Reaktionen und Diskussionen auszulösen. Genau darauf scheint es die Oscarpreisträgerin abgesehen zu haben, wenn sie sich in die Debatten über viktorianische Abstammung einmischt.

Neben der lustigen Anekdote schlug Jennifer aber auch deutlich ernstere Töne an und berichtete von ihrem Kampf mit postpartaler Depression. Die Schauspielerin ist Mama von zwei Söhnen – ihr erstes Kind erblickte 2022 das Licht der Welt, das zweite im vergangenen Jahr. Besonders eine Begegnung sei ihr im Gedächtnis geblieben: In einem Aufzug habe sich eine Frau nach ihrem Wohlergehen erkundigt. Erst in diesem Moment sei ihr bewusst geworden, dass es ihr tatsächlich nicht gut ging. Ihre Gesprächspartnerin Alex konnte das offenbar gut nachvollziehen – sie brachte in der vergangenen Woche selbst ein Kind zur Welt.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2026

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Getty Images Jennifer Lawrence bei einer Veranstaltung zu "Die My Love" im 92NY in New York am 7. Januar 2026

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper, Podcasterin