Ansturm: Megan Fox startet eigene OnlyFans-Alternative

Megan Fox (40) wagt den Schritt ins Abogeschäft: Auf der Plattform Subs.com hat die Schauspielerin eine eigene Bezahlseite eröffnet, auf der sie exklusive Fotos, Videos und Beiträge anbietet – ein Konzept, das stark an OnlyFans erinnert. Das ist nicht verwunderlich, denn Subs.com wurde unter anderem vom OnlyFans-Gründer Tim Stokely gegründet. Der Start lief allerdings nicht reibungslos ab. Wie Bild berichtet, klickten direkt zum Launch so viele Fans auf die Seite, dass die Plattform prompt zusammenbrach. Auch nach dem ersten Ansturm soll die Webseite noch mehrfach gecrasht sein. Megan stellt dort jedoch nicht einfach nur Content gegen Bezahlung bereit. Mit der Veröffentlichung ihres Angebots steigt sie zugleich als Miteigentümerin bei Subs.com ein. Damit ist die Schauspielerin sowohl eines der prominenten Gesichter der Plattform als auch an dem Unternehmen selbst beteiligt. Der enorme Andrang zum Auftakt sorgte so zwar für technische Probleme, machte aber zugleich deutlich, wie groß das Interesse an ihrer neuen Seite ist.

Wer die Inhalte sehen möchte, kann entweder ein monatliches Abonnement abschließen oder den Zugang zu einzelnen Bildern und Videos separat kaufen. Das Material soll es sonst nirgendwo im Netz zu sehen geben. Anders als OnlyFans will Subs.com Prominenten nach eigenen Angaben mehr Kontrolle über ihre Inhalte geben und ihnen ermöglichen, direkter an ihrer Fangemeinde zu verdienen. Ihre eigene Motivation hinter dem Projekt erklärte die Schauspielerin laut Bild so: "Jahrzehntelang wurde Frauen gesagt, Sichtbarkeit bedeute Macht, während jemand anderes die Plattform, das Publikum oder das Image besitzt. Mich interessiert, was passiert, wenn Frauen alle drei Dinge selbst besitzen." Durch ihre Doppelrolle als Anbieterin und Miteigentümerin setzt die Schauspielerin diesen Ansatz bei Subs.com nun selbst um.

Dass Megan mit freizügigen Aufnahmen für enorme Aufmerksamkeit sorgen kann, hatte sie schon vor dem Start ihres Bezahlangebots bewiesen. Nach einer längeren Pause von den sozialen Medien meldete sie sich im Frühjahr 2026 mit aufreizenden Fotos auf Instagram zurück. Ein kurzes Video aus einem dieser Shootings kam damals auf fast 50 Millionen Aufrufe, die dazugehörigen Bilder erhielten Zehntausende Kommentare ein. Ihre Auszeit vom Netz hatte die Schauspielerin eingelegt, nachdem die Beziehung zu Machine Gun Kelly (36) zerbrochen und die gemeinsame Tochter Saga zur Welt gekommen war. Mit Subs.com verlagert Megan einen Teil der Aufmerksamkeit für ihre Fotos und Clips nun hinter eine Bezahlschranke. Im Gegensatz zu ihren bisherigen Instagram-Veröffentlichungen soll das neue Material ausschließlich dort verfügbar sein. Zugleich hat sie als Miteigentümerin Einfluss auf die Plattform, über die sie die Inhalte anbietet. Damit verbindet ihr neues Projekt ihre große Reichweite mit einer direkten Beteiligung an dem dahinterstehenden Unternehmen.

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Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

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Instagram / meganfox Megan Fox, 2024

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Juni 2022