Jamie Chung (39) erklärt ihre Beweggründe! Anfang Oktober hießen die Schauspielerin und ihr Ehemann Bryan Greenberg (44) Zwillinge willkommen – zwei Söhne. Den neuen Alltag als Twin-Eltern liebt das Paar. Die Anfangszeit gestaltete sich für die "Hangover"-Darstellerin allerdings etwas schwierig. Jetzt sprach sie erneut offen über ihre Kinder und verriet dabei überraschend: Die Babys kamen dank einer Leihmutter zur Welt – und Jamie nannte auch die Gründe dafür.

Im Interview mit Today erklärte die 39-Jährige: Sie wollte ihre Karriere nicht durch eine Schwangerschaft gefährden. "Ich hatte schreckliche Angst, schwanger zu werden. Ich hatte Angst davor, mein Leben für mehr als zwei Jahre auf Eis zu legen", gestand Jamie. In der Schauspielbranche gerate man immerhin schnell in Vergessenheit: "In unserem Beruf geht alles so schnell." Zusammen mit Bryan habe sie sich deshalb für eine Leihmutterschaft entschieden.

Zuvor hatte Jamie die Leihmutter-Schwangerschaft nicht öffentlich gemacht. "Es ist immer noch nicht sehr verbreitet, und wir waren nicht bereit, dafür verurteilt zu werden. Wir haben es wirklich nur getan, um uns zu schützen", rechtfertigte sie die Geheimniskrämerei.

