Jamie Chung verrät das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe

Jamie Chung (41) und Bryan Greenberg (46) sind seit fast zehn Jahren verheiratet, und ihre Beziehung scheint mit der Zeit nur noch stärker zu werden. Vor Kurzem verriet Jamie auf der 22. jährlichen Unforgettable Gala das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe. Im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly erzählte die Schauspielerin, wie sie und Bryan ihre Liebe frisch halten und sich gegenseitig unterstützen.

"Was ich an Bryan liebe, ist, dass er das Geschäft versteht, aber wir uns auch gegenseitig unterstützen. Es ist kein Wettkampf", erklärte Jamie begeistert. "Wir lieben uns so sehr, und es ist einfach großartig. Ich liebe es, mit ihm verheiratet zu sein." Anlässlich ihres bevorstehenden zehnten Hochzeitstages im Jahr 2025 teilte sie ihre Gedanken zum Eheleben: "Man ist ehrlich gesagt nicht mit derselben Person verheiratet. Wir wachsen jeden Tag. Wir sind jeden Tag andere Menschen. Ich denke, das Wichtigste ist, einander zuzuhören, Empathie zu zeigen und Verständnis füreinander aufzubringen." Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Und ich habe einen großartigen Eheberater, falls jemand einen braucht!" Neben ihrer Ehe sprach Jamie auch über ihre Feiertagspläne mit den Zwillingssöhnen. "Oh Gott, ich möchte schlafen, aber da die Kita geschlossen ist, werde ich das nicht können", scherzte sie. "Also ist das Ziel, viele Aktivitäten zu haben, um unsere Kinder müde zu machen, und das war's."

Trotz der Herausforderungen balanciert sie Karriere und Mutterschaft geschickt. Kürzlich spielte sie in "Stone Cold Fox" an der Seite von Kiefer Sutherland (57) und Kiernan Shipka (25). "Es ist ein Rachefilm, sehr ähnlich wie 'Kill Bill'. Er ist actiongeladen, und die Schauspielerei ist fantastisch", erzählt sie Us Weekly. 2015 gaben sich Jamie und Bryan das Ja-Wort und begrüßten sechs Jahre später ihre Zwillingssöhne auf der Welt, die sie mit Hilfe einer Leihmutter bekamen. Die beiden teilen nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei und das Engagement für die asiatisch-amerikanische Gemeinschaft in der Filmbranche.

Instagram / jamiejchung Jamie Chung und Bryan Greenberg mit ihren Kindern

Getty Images Bryan Greenberg und Jamie Chung im März 2017

