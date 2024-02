Nach schwierigem Start: Jamie Chung genießt Familienleben!

Sie halten zusammen! Im Oktober 2021 hatten Jamie Chung (40) und ihr Ehemann Bryan Greenberg (45) sich still und heimlich verdoppelt – das Paar wurde Eltern von Zwillingen. Nach einer schwierigen Anfangszeit, in der beide erst in ihre neue Rolle reinfinden mussten, bekommen die zwei den Familienalltag mittlerweile wohl sehr gut gewuppt. Jetzt geben Jamie und Bryan einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als Zwillingseltern!

Bei der Premiere eines neuen Films, mit dem Bryan sein Regiedebüt gibt, spricht das Ehepaar mit E! News über die aktuelle Lage – über die die beiden wohl glücklicher nicht sein könnten. "Ihr Lachen und das Sehen der Welt durch ihre Augen", schwärmt der Vater über seine Kinder. "Es erinnert einen einfach daran, warum wir wirklich hier sind", meint er. Auch Jamie ist hin und weg: "Ich würde es um nichts in der Welt tauschen wollen". Dennoch sei es natürlich auch eine doppelte Herausforderung.

Das Familienglück ist für die "Hangover"-Berühmtheit nicht selbstverständlich – die Babys waren dank einer Leihmutter zur Welt gekommen – das hatte die Amerikanerin lange geheim gehalten. Erst einige Monate später offenbarte die 40-Jährige ihre Beweggründe im Interview mit Today. "Ich hatte schreckliche Angst, schwanger zu werden. Ich hatte Angst davor, mein Leben für mehr als zwei Jahre auf Eis zu legen", gestand sie.

Instagram / bryangreenberg Bryan Greenberg mit seinen Zwillingen im Oktober 2021

Instagram / jamiejchung Jamie Chung und Bryan Greenberg mit ihren Kindern

Instagram / jamiejchung Jamie Chung und ihr Sohn im Februar 2022

