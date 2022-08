Zuckersüß: Jamie Chung teilt Badewannen-Foto ihrer Zwillinge

Was für ein niedliches Duo! Im Oktober 2021 durften Jamie Chung (39) und ihr Mann Bryan Greenberg (44) Nachwuchs begrüßen: Dank einer Leihmutter kamen ihre Zwilllinge zur Welt – zwei Söhne. Aus Angst, verurteilt zu werden, hatte die Schauspielerin lange für sich behalten, ihre Kinder nicht selbst zur Welt gebracht zu haben. Dafür lässt sie ihre Fans nun aber im Netz an ihrem Mama-Leben teilhaben: Jamie teilte ein zuckersüßes Badewannen-Foto der Twins!

In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag mit ihrem Gatten veröffentlichte die 39-Jährige den niedlichen Schnappschuss der Jungs. Darauf sind die Zwillinge in der Badewanne zu sehen – allerdings nur bis zu den Augen. Beide lugen über den Wannenrand in die Kamera. Neben zahlreichen Followern ist auch Komikerin Jillian Bell (38) angetan von diesem Anblick. "Das ist so verdammt süß!", kommentierte sie den Post.

Das Leben mit Twins ist aber längst kein Zuckerschlecken. "Es ist schwierig. Vor allem mit Zwillingen braucht man mindestens drei Erwachsene, damit es machbar ist", räumte Jamie gegenüber People ein. Insbesondere der Spagat zwischen Familienleben und ihrer Karriere fällt der "Hangover"-Darstellerin schwer.

Instagram / jamiejchung Jamie Chung und Bryan Greenberg mit ihren Kindern

Instagram / jamiejchung Jamie Chungs Zwillinge im Juli 2022

Getty Images Jamie Chung im Oktober 2021 in Beverly Hills

