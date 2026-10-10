"Surviving Amazonas"-Ziel: Sie verdienen indigenen Namen

Es war eine anstrengende Zeit: Die zehn Tage im Dschungel sind für die Kandidaten von "Surviving Amazonas" sind endlich vorbei. Wer das Experiment erfolgreich abgeschlossen hat, wurde vom Stamm der Schanenawa mit einem indigenen Namen geehrt. Doch nicht alle der acht Anwärter haben es geschafft – nur drei der Kandidaten haben einen Namen bekommen. Als Erstem wird Joey Kelly (53) bei der großen Zeremonie am letzten Tag der Name Anihu verliehen. Er bedeutet: "Jemand, der ein Team leiten kann", wie Stammesführer Manipa erklärt. Auch Lézan bekommt einen indigenen Namen, da er besonderes Durchhaltevermögen und Entschlossenheit gezeigt hat. Dieser lautet Piá Keneya.

Die Letzte, die einen indigenen Namen vom Stamm der Schanenawa verliehen bekommt, ist Lilly Becker (50). Stammesführer Manipa lobt sie als eine "Kriegerin, die aus der Gruppe herausgestochen ist". Lilly habe sich sofort in die neue Kultur integriert und alles daran gesetzt, die Bräuche und Regeln der Schanenawa zu erlernen. Sie zeigte angeblich echtes Interesse daran, alles zu lernen. Ihr neuer Name lautet Ixtī und bedeutet: "Ein heller Stern, der nicht aufhört zu leuchten". Manipa erzählt, dass Lilly dem ganzen Volk Freude gebracht habe und deswegen diesen Namen verdient habe. Lilly zeigt sich über diese Ehre äußerst erfreut und bedankt sich zutiefst bei Manipa.

Für "Surviving Amazonas" wurden insgesamt acht Promis in den brasilianischen Dschungel geschickt. Neben Joey, Lézan und Lilly gehörten auch Shirli, Antonia Hemmer (26), Gina Rühl, Parshad und Willi Banner dazu. Sie haben es jedoch nicht bis zum Ende durchgehalten oder konnten sich nicht komplett in die Bräuche und die Kultur der Schanenawa einleben. Annehmlichkeiten wie fließendes warmes Wasser oder Empfang auf dem Handy waren bei dem Abenteuer nicht vorgesehen. Allerdings zeigten sich alle Kandidaten dennoch dankbar für die Erfahrungen, die sie dort gesammelt haben, egal, ob sie am Ende einen indigenen Namen erhalten durften oder nicht.

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Joyn Surviving Amazonas

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Joyn Joey Kelly im Dschungel von "Surviving Amazonas"

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Joyn Lilly Becker im Dschungel bei "Surviving Amazonas", 2026

Joyn Lézan im Dschungel bei "Surviving Amazonas"

Welcher der drei verliehenen Namen passt für euch am besten zu den Promis? Anihu für Joey – ein Teamleiter klingt ganz nach ihm. Piá Keneya für Lézan – Durchhaltevermögen und Entschlossenheit sind stark. Ixtī für Lilly – ein heller Stern, der weiterleuchtet, ist wunderschön gewählt. Ergebnis anzeigen