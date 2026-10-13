"Tatort" aus Kiel: Kommissarinnenteam sorgt für Verwirrung

Nach dem Tatort-Abschied von Axel Milberg (70) weht an der Förde ein ganz anderer Wind – und der führte das Krimipublikum am Sonntagabend erst einmal in eine gewollte Irre. Der Auftaktfilm "Unter Freunden" läutete am 11. Oktober 2026 um 20:15 Uhr die neue Borowski-freie Epoche ein. Auf Tätersuche ging Ermittlerin Mila Şahin, dargestellt von Almila Bagriacik, dabei zunächst mit ihrer alten Polizeischulkameradin Anna Nowak, gespielt von Lilith Stangenberg. Doch wer hinter dieser Zweierkonstellation bereits das dauerhafte Duo vermutete, sah sich getäuscht: Liliths Auftritt war lediglich als kurzes Intermezzo angelegt. Die eigentliche Dauerpartnerin an Milas Seite hört auf den Namen Elli Krieger und wird von Karoline Schuch (44) verkörpert. Auch wenn die Polizeipsychologin bereits im ersten Fall kurz über die Bildfläche huscht, übernimmt sie erst im nachfolgenden Fall das Ruder. Ein raffinierter Verwirrspielkniff der Tatortmacher.

Die eigentliche Handlung von "Unter Freunden" dreht sich um den mysteriösen Tod einer jungen Frau, die heimlich brisantes Material aus einer Spezialfirma für Teleskoptechnik entwendet hatte. Während die Kommissarinnen anfangs noch ein knallhartes Wirtschaftsverbrechen vermuten, offenbart die Spurensuche rasch Anzeichen für eine Bluttat im privaten Umfeld. Doch auch dieser Ermittlungsansatz wirft im Verlauf immer mehr Fragen auf, sodass am Ende gänzlich unklare Verhältnisse herrschen. Auf Klärung müssen Krimifans zum Glück nicht lange warten: Bereits am 18. Oktober 2026 zeigt das Erste zur gewohnten Sendezeit die Fortsetzung "Unter Feinden". Erst in diesem zweiten Teil der Doppelfolge entfaltet Karoline Schuch in ihrer Rolle als Elli Krieger ihre volle Präsenz und offenbart das zukünftige Ermittlungsgespann.

Für das treue "Tatort"-Publikum ist Almila längst ein vertrautes Gesicht im Kieler Revier. Die Schauspielerin gehört bereits seit 2018 fest zur Besetzung und stand bis 2025 gemeinsam mit Axel vor der Kamera, der als Dienstveteran Klaus Borowski Fernsehgeschichte schrieb. Durch seinen Abgang rückt ihre Spielfigur Mila nun endgültig an die Spitze des Teams. Ergänzt wird die Ermittlungsarbeit fortan durch Polizeipsychologin Elli, die einen schärferen Blick auf die Täterpsyche werfen soll. Völlig neu ist das sonntägliche Krimiformat für Karoline keineswegs: Schon zwischen 2001 und 2010 gehörte sie als Melanie Schenk – die Filmtochter von Hauptkommissar Max Ballauf – zum Kölner Ableger der Reihe.

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NDR/Nordfilm/Marcus Höhn Karoline Schuch und Almila Bagriacik, Ermittlerduo "Tatort" Kiel

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Getty Images Axel Milberg, Schauspieler

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Imago Karoline Schuch zu Gast in der "NDR Talk Show"

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