Pitbull macht das Headliner-Trio beim Frequency komplett

Das Headliner-Trio für das Frequency Festival 2027 steht nun fest. Am Mittwoch wurde Pitbull (45) als dritter Topact für das FM4 Frequency Festival bestätigt. Wie der Veranstalter mitteilte, wird der US-Rapper gleich am ersten Festivaltag, dem Donnerstag, auf der Bühne stehen. Das dreitägige Musikevent findet vom 19. bis zum 21. August 2027 in St. Pölten statt. Der unter dem Spitznamen Mr. Worldwide bekannte Künstler ergänzt damit die bereits angekündigten Hauptacts Cro (36) und AnnenMayKantereit. Die drei Acts übernehmen jeweils einen Festivaltag und bilden gemeinsam die Spitze des Line-ups. Mit der Bekanntgabe von Pitbull veröffentlichte der Veranstalter gleichzeitig auch die vollständige Tageseinteilung. Damit können Besucher ihren Festivalbesuch bereits gezielter planen und sich auf die jeweiligen Auftritte einstellen. Neben den weiterhin verfügbaren Festivalpässen für das gesamte Wochenende gibt es ab sofort auch Tagestickets. Fans, die vor allem Pitbull live erleben möchten, können sich somit gezielt eine Karte für den Eröffnungstag sichern.

Am Donnerstag steht Pitbull unter anderem gemeinsam mit Bibiza, SSIO (37), Mark Forster (43) und den Vengaboys auf dem Programm. Ebenfalls für den ersten Festivaltag angekündigt sind Sub Focus, Blumengarten, Greeen, Mathea (28) und Mariybu. Am Freitag tritt Cro als Headliner auf. Zu den weiteren bereits bekannten Acts dieses Tages gehören Dominic Fike (30), Finch, Giant Rooks und LaFee. Auch Ivo Martin, Eli Preiss, Ok.Danke.Tschüss und Benno stehen dann auf dem Plan. Auf der Electronic Green Stage liefern außerdem Brutalismus3000 und DJ Gigola elektronische Sounds. Am Samstag gehören neben Headliner AnnenMayKantereit auch Tokio Hotel zu den größten angekündigten Namen. Das restliche Line-up umfasst unter anderem Pashanim, Taio Cruz (46), Jaden, Juju (33), Amistat und Livingston. Darüber hinaus sollen Apsilon, Ezhel, Marten und Karl auftreten. Weitere Informationen zu Tickets und dem Programm stellt der Veranstalter auf der offiziellen Frequency-Website bereit.

Hinter dem Künstlernamen Pitbull steht Armando Christian Pérez. Der US-Amerikaner kam am 15. Januar 1981 zur Welt und ist neben seiner Karriere als Rapper und Musiker auch als Unternehmer aktiv. Seit vielen Jahren ist er außerdem unter dem Beinamen Mr. Worldwide bekannt, den auch der Veranstalter in seiner Festival-Ankündigung aufgreift. Beim Frequency wird Pitbull nun einen der drei großen Headliner-Plätze einnehmen. Er tritt am Donnerstag auf, bevor Cro am Freitag die Hauptrolle im Tagesprogramm übernimmt. Den Abschluss bildet AnnenMayKantereit am Samstag. Somit steht für jeden Festivaltag ein eigener Hauptact fest. Zugleich setzt sich die Spitzenbesetzung aus unterschiedlichen Bereichen der Pop- und Rapmusik zusammen.

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Getty Images Pitbull, November 2023

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Imago Cro, August 2023

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Imago AnnenMayKantereit spielen am 15. September 2026 live in der Münchner Olympiahalle

Pitbull, Cro oder AnnenMayKantereit: Welcher Frequency-Headliner ist für euch das größte Highlight? Pitbull – seine Partyhits sind kaum zu toppen! Cro – sein Mix aus Rap und Pop macht das Rennen! AnnenMayKantereit – diese Stimme stiehlt allen die Show! Ergebnis anzeigen