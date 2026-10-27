Pikantes Geständnis: Jennifer Lopez' Moves erregten Pitbull

Fast eineinhalb Jahrzehnte ist der Auftritt her, und trotzdem scheint er Pitbull (45) noch zu beschäftigen. Bei einem Panel der Billboard Latin Music Week in Miami erzählte der Rapper nun, was bei den American Music Awards 2011 neben Jennifer Lopez (57) auf der Bühne mit ihm passierte. Während "On the Floor" lief, presste die Sängerin plötzlich ihr Hinterteil gegen ihn. Abgesprochen war das nicht, bei den Proben hatte es diese Szene nie gegeben. Der Musiker stand also live vor Millionen Zuschauern da und musste spontan reagieren. Sein Fazit fiel ziemlich direkt aus: "Als die Show lief und sie diesen Move machte, war ich erregt." Jennifer hatte ihn mit ihrer Improvisation völlig kalt erwischt.

Mit seinem Geständnis spielte der Rapper auf eine bekannte Aufnahme des Abends an: Jennifer schmiegt sich darauf eng an Pitbull. Dass man ihm seine Reaktion womöglich ansehen kann, quittierte er mit Galgenhumor: "Also ergibt es Sinn, dass auf diesem Foto ... ihr wisst, wovon ich spreche." So frech die Geschichte klingt, zollte er seiner Kollegin am Ende doch großen Respekt. "Es war ein absoluter Segen und eine Ehre, mit Jennifer Lopez zu arbeiten und alles mitzuerleben, was sie in ihrer Karriere geleistet hat", sagte er in Miami. Damals war die Sängerin zunächst allein aufgetreten und hatte "Until It Beats No More" sowie "Papi" gesungen. Erst für den Hit "On the Floor" holte sie den Rapper zu sich auf die Bühne.

Zwischen den beiden läuft schon lange mehr als nur Studioarbeit. Gemeinsam veröffentlichten sie neben "On the Floor" auch "Dance Again", "Live It Up" und "Drinks for You (Ladies Anthem)". Privat verstehen sie sich ebenfalls gut, aber rein freundschaftlich: 2014 nannte Jennifer ihn in "The Wendy Williams Show" sogar eine Art Bruder. Ihr größter gemeinsamer Erfolg machte in diesem Jahr erneut von sich reden, denn "On the Floor" überschritt 2026 die Marke von einer Milliarde Spotify-Streams. Für Jennifer ist es der erste Titel ihrer Karriere, dem das auf der Plattform gelang. Gefeiert hat sie den Meilenstein bei einem Netflix-Comedyevent in Los Angeles, danach bedankte sie sich bei ihren Fans auf Instagram.

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Getty Images Jennifer Lopez und Pitbull treten bei den American Music Awards 2011 in Los Angeles auf

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Getty Images Jennifer Lopez und Pitbull

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Getty Images Jennifer Lopez und Pitbull sprechen bei den Grammy Awards 2013 in Los Angeles