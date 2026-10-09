Als Hexe: Sandra Hüller soll bei "Avengers 5" mitspielen

Sandra Hüller (48) könnte noch in diesem Jahr ihren Einstand im Marvel Cinematic Universe feiern. Wie die Portale Comicbookmovie und World of Reel berichten, soll die deutsche Schauspielerin in "Avengers: Doomsday" eine latverianische Hexe verkörpern. Dabei handelt es sich um ein mächtiges Trio aus dem Gefolge des Schurken Doctor Doom. Aufmerksamen Fans dürften die drei Figuren bereits aufgefallen sein: Auf dem neuesten Poster zu dem Blockbuster waren sie im Hintergrund zu sehen. Der von Joe und Anthony Russo (56) inszenierte Blockbuster soll am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos anlaufen. Eine offizielle Bestätigung für die überraschende Beteiligung der Schauspielerin gibt es von Marvel allerdings bislang nicht. Ihr möglicher Auftritt bleibt damit vorerst genau das, was Comicfans am liebsten haben: ein heiß diskutiertes Gerücht.

Für die Spekulationen sorgt ein neuer Eintrag im British Stunt Register. Dort führt die Stuntfrau Stevie Parker neben Sandra Hüller auch Katya Hazel Boirand und Josie Pocock als Darstellerinnen auf, die sie offenbar gedoubelt hat. Dass Stevie als Double für Hayley Atwell (44) im Einsatz war, war bereits zuvor bekannt. Der Registereintrag gilt nun als Indiz dafür, dass auch die deutsche Darstellerin an der Marvel-Produktion mitgewirkt haben könnte. World of Reel berichtet außerdem, dass Sandras Name schon vor dem Fund des Registereintrags in einer Reddit-Diskussion über die latverianischen Hexen aufgetaucht war. Eine Bestätigung ersetzt das allerdings nicht. Noch ist weder bekannt, wie Sandras mögliche Figur heißt, noch welche besonderen Kräfte sie besitzt. Auch darüber, wie groß ihr Auftritt ausfallen und welche Bedeutung die Hexe für die Handlung rund um Doctor Doom haben könnte, liegen derzeit keine gesicherten Informationen vor.

Für viele Fans dürfte der Gedanke an einen Superheldenfilm mit der Schauspielerin zunächst ungewohnt sein. Schließlich wird Sandra vor allem mit Produktionen wie "Toni Erdmann" und "The Zone of Interest" verbunden. Doch auch unabhängig von dem möglichen Avengers-Casting ist sie 2026 stark auf der Leinwand vertreten. Sie spielt unter anderem in "Rose" und im Science-Fiction-Film "Der Astronaut - Project Hail Mary" an der Seite von Ryan Gosling (45) mit. Zudem ist sie in der Tom-Cruise-Satire "Digger" zu sehen. Das Gerücht um "Avengers: Doomsday" würde ihrer Filmografie nun eine große Comicverfilmung hinzufügen. Bis Marvel sich offiziell zu Wort meldet, lässt sich aus dem Registereintrag lediglich ableiten, dass die Darstellerin möglicherweise an der Produktion beteiligt war – spätestens im Dezember dürften Kinobesucher aber schlauer sein.

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Getty Images Sandra Hüller beim Photocall zu "Rose" auf der Berlinale 2026

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London