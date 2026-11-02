Blutvergiftung brachte Birte Hanusrichter in Lebensgefahr

Ein winziger Holzsplitter brachte Birte Hanusrichter im Jahr 2005 in akute Lebensgefahr. Die Schauspielerin befand sich damals im letzten Studienjahr an der Internationalen Filmschule Köln, als sich der Splitter in ihren linken Ellenbogen bohrte. Zunächst schien die Verletzung harmlos, doch innerhalb weniger Stunden entwickelte sich daraus eine schwere Blutvergiftung. Gegenüber der Bild am Sonntag erinnerte sich Birte nun an den erschreckenden Moment: "Als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, war mein Arm so dick wie mein Oberschenkel." Im Krankenhaus stellten die Ärzte schließlich fest, dass der Splitter einen Schleimbeutel erreicht und eine gefährliche Infektion ausgelöst hatte.

Die Ärzte handelten sofort: "Mir wurde der Schleimbeutel entfernt, und ich bekam alles, was so an Antibiotika da war, intravenös verabreicht." Trotzdem blieb zunächst unklar, wodurch die Blutvergiftung genau verursacht worden war. Währenddessen breitete sich die Entzündung in ihrem Arm immer weiter bis zur Schulter aus. "Wenn sie weitergegangen wäre, hätte man meinen Arm wahrscheinlich amputieren müssen, und die Gefahr wäre groß gewesen, dass auch das Herz betroffen ist", schilderte die Schauspielerin laut Joyn. Erst eine weitere Operation brachte allmählich die erhoffte Besserung. Doch auch mit ihrer Entlassung nach drei Monaten war Birtes Leidensweg noch nicht vorbei. Bis zur vollständigen Genesung verging deutlich mehr Zeit: "Insgesamt hat es aber ein Jahr gedauert, bis der Arm wieder komplett beweglich war."

Die lebensbedrohliche Blutvergiftung veränderte auch Birtes Blick auf ihre Zukunft. Während der schweren Zeit fasste sie einen klaren Entschluss für ihr Leben nach der Genesung. "Ich habe den Gedanken gefasst, dass ich jeden Tag maximal glücklich sein will, wenn ich das hier überstehe", erklärte sie gegenüber der Bild am Sonntag. Nach ihrer Genesung entschied sich Birte gegen eine Laufbahn als Filmcutterin und setzte stattdessen auf die Schauspielerei. Ihr TV-Debüt gab sie 2007 als Stewardess in der Comedyserie "Pastewka". Inzwischen war die Schauspielerin bereits in zahlreichen Produktionen zu sehen und hat aufregende Drehtage hinter sich.

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Imago Birte Hanusrichter bei der Premiere der 10. Staffel von "Der Lehrer", Mai 2026

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Imago Birte Hanusrichter als Jenny Kramer am Set von "Jenny – echt gerecht!"

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RTL Birte Hanusrichter und Hendrik Duryn in "Der Lehrer"