Es wird ein ...: Alessandra Riili verrät das Babygeschlecht

Bei Alessandra Riili ist das süße Geheimnis gelüftet! Gemeinsam mit ihrem Partner Antonio hat der Realitystar jetzt auf Instagram verraten, welches Geschlecht ihr erstes Kind haben wird. Torte mit bunter Füllung? Luftballons in einer großen Box? Für ihre Gender-Reveal-Party haben die beiden lieber gleich auf Pyrotechnik gesetzt. In einem Garten stehen Alessandra und Antonio Seite an Seite und warten gespannt darauf, dass das vorbereitete Feuerwerk gezündet wird. Lange mussten sie sich nicht gedulden: Plötzlich schoss blaue Farbe in den Himmel – und damit war die Sache klar. Alessandra und Antonio erwarten einen kleinen Jungen!

Die Freude über die Nachricht war den werdenden Eltern sofort anzusehen. Direkt nach der Enthüllung fielen sie sich überglücklich in die Arme und feierten diesen besonderen Augenblick gemeinsam. Damit ihre Fans bei dem großen Moment dabei sein können, hat Alessandra die Enthüllung auf Video festgehalten. Den Clip teilte sie anschließend mit ihren Followern auf Instagram. In den Kommentaren regnete es Glückwünsche. Ein User schreibt: "Mein Gefühl hatte recht. Hauptsache gesund, herzlichen Glückwunsch!"

Für Alessandra ist die Schwangerschaft ein ganz besonderes persönliches Erlebnis, denn sie wird zum ersten Mal Mutter. Entsprechend groß war die Spannung, als es darum ging, endlich zu erfahren, ob ein Mädchen oder ein Junge unterwegs ist. Diesen Moment wollten sie und Antonio offenbar ganz bewusst gemeinsam erleben. Mit ihrer Nachricht an das Baby machten Alessandra und Antonio außerdem deutlich, wie sehnsüchtig sie seine Ankunft erwarten. Zu ihrem Post schrieben sie und Antonio: "Mama und Papa warten auf dich." Wann genau der kleine Junge auf die Welt kommen soll, verrieten die werdenden Eltern in ihrem Beitrag nicht. Auch einen möglichen Namen für ihren Sohn behielten die beiden vorerst für sich.

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili, Schauspielerin

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili mit ihrem Partner Antonio Quagliata bei ihrem Gender-Reveal

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili und ihr Verlobter Antonio, August 2026

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