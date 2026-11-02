So tickt Billy Ray Cyrus laut Elizabeth Hurley im Bett

Bei Elizabeth Hurley (61) und Billy Ray Cyrus (65) ticken die Uhren offenbar ziemlich unterschiedlich. Im Podcast "Off Air with Jane & Fi" von The Times verriet die Schauspielerin eine ungewöhnliche Angewohnheit ihres Partners: Der Musiker verabschiedet sich abends ausgesprochen früh ins Bett. "Mein Freund geht extrem früh schlafen. Rockstars leben nach ihrer eigenen Zeit", plauderte Elizabeth aus. Für Dreharbeiten zur Serie "The 'Burbs" reist Elizabeth nach Los Angeles und wird dort mit Billy unter einem Dach leben. Bisher genoss die Britin auf ihrem Anwesen in Herefordshire jede Menge Freiraum.

Trotz ihrer unterschiedlichen Schlafgewohnheiten scheint das Paar seinen ganz eigenen Rhythmus gefunden zu haben. Elizabeth und Billy teilen ihre Zeit zwischen seiner Farm in Tennessee und ihrem Landhaus in England auf. Dazwischen zieht es sie immer wieder für kürzere Aufenthalte nach Nashville und London. Wie sehr sie dieses Leben genießt, verriet die Schauspielerin im Sommer gegenüber People: "Wir teilen unsere Zeit zwischen Billys Farm in Tennessee und meinem Landhaus in England auf, mit kurzen Abstechern nach Nashville und London." Und weiter: "Wir beide lieben das Landleben, wo ich normalerweise mit Elektrowerkzeugen im Garten hantiere, während Billy unter einem Baum auf seiner Gitarre spielt. Wir beobachten wie besessen Greifvögel und sitzen oft am Lagerfeuer. Es ist himmlisch." Wann genau der Musiker sich verabschiedet, behielt die Schauspielerin allerdings für sich. Auch ihre eigene Schlafenszeit verriet sie nicht.

Gefunkt haben soll es zwischen Elizabeth und Billy bereits bei den Dreharbeiten zu "Christmas in Paradise". Zunächst entwickelte sich daraus allerdings nur eine Freundschaft. Erst im April 2025 machten die beiden ihre Liebe öffentlich. Seitdem zeigen sie sich immer wieder gemeinsam auf dem roten Teppich. Auch Elizabeths 60. Geburtstag feierten sie zusammen, ebenso wie Weihnachten im Kreise ihrer Patchworkfamilie. Mit dabei war auch Elizabeths Sohn Damian. Zuletzt heizte ein auffälliger Diamantring an der Hand der Schauspielerin die Gerüchteküche an. Schnell kamen Spekulationen sowie Aussagen von Insidern über eine mögliche Verlobung auf, die laut Page Six inzwischen bestätigt sein soll.

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Getty Images Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Juni 2025

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus an Weihnachten 2025

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Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley an Ostern 2026

Getty Images Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley bei den 59. CMA Awards in Nashville