Turbulente Liebesgeschichte: Amy Robachs Ex hat geheiratet

Happy End für Andrew Shue und Marilee Fiebig! Der "Melrose Place"-Darsteller und die Anwältin haben sich am Sonntag das Jawort gegeben. Wie People berichtet, feierte das Paar seine Hochzeit im kleinen Kreis auf dem eigenen Landsitz. Das rund 37 Hektar große Anwesen liegt in der Nähe von Stockton im US-Bundesstaat New Jersey. Für ihren großen Tag wählte die Braut laut Daily Mail ein weißes Spitzenkleid, das ihre Schultern freiließ. Dazu trug sie einen passenden Schal und einen zarten Schleier. Besonders brisant ist jedoch die Vorgeschichte der Frischvermählten: Andrew war zuvor mit Amy Robach (53) verheiratet, Marilee mit T.J. Holmes (49). Amy und T.J. fanden nach dem Ende dieser Beziehungen ebenfalls zueinander und sind inzwischen sogar verheiratet. Damit haben nun beide ehemaligen Ehepaare mit ihren jeweils neuen Partnern ihr persönliches Liebesglück besiegelt.

Alles begann im Jahr 2022: Damals verliebten sich Amy und ihr damaliger TV-Kollege T.J. ineinander. Ihre Romanze sorgte für zahlreiche Schlagzeilen, denn zu diesem Zeitpunkt waren beide noch mit ihren jeweiligen Partnern verheiratet. Die beiden Moderatoren stellten später klar, dass ihre früheren Beziehungen bereits vor dem Bekanntwerden ihrer Liebe am Ende gewesen seien. Auch die Scheidungsverfahren seien zu diesem Zeitpunkt schon im Gange gewesen. Der öffentliche Wirbel hatte dennoch Folgen: Anfang 2023 verließen Amy und T.J. den US-Sender ABC. Währenddessen kamen sich ausgerechnet ihre Ex-Partner näher. Andrew und Marilee standen sich in der schwierigen Situation zunächst gegenseitig zur Seite. Aus dieser Unterstützung entwickelte sich schließlich eine feste Partnerschaft. Inzwischen sind beide neu entstandenen Paare verheiratet. Amy und T.J. waren Andrew und Marilee dabei nur wenige Wochen voraus: Die beiden gaben sich bereits am 19. September 2026 im US-Bundesstaat Arkansas das Jawort.

Schon zwei Wochen vor der Hochzeit hatte Andrew deutlich gemacht, wie viel ihm sein neues Liebesglück bedeutete. "Wir sind sehr dankbar und glücklich", hatte er dem Magazin People zur Bestätigung der Verlobung gesagt. Dass sein Leben nach dem Ende seiner Ehe noch einmal diese Wendung nehmen würde, hatte ihn offenbar selbst überrascht: "Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber es gibt ein glückliches Ende." Über den Beginn seiner Beziehung mit Marilee hatte er erklärt: "Das war einfach unsere Art, einander kennenzulernen und uns einander öffnen zu können – in einer Zeit, in der wir beide einen Freund brauchten." Dabei hatte Andrew auch seine eigene Rolle beim Scheitern seiner Ehe mit Amy hinterfragt. Er hatte eingeräumt, sich selbst und die Voraussetzungen für eine passende Partnerschaft früher nicht gut genug verstanden zu haben. Der Weg zu dieser Erkenntnis war offenbar alles andere als leicht gewesen. "Ich musste durch viel Schmerz, viele Kämpfe und viel Demut wachsen", hatte er gegenüber dem Magazin erklärt. Seine persönliche Erkenntnis hatte er so zusammengefasst: "Ich glaube, die Magie der Liebe entsteht, wenn man vom Brauchen zum Geben gelangt."

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Getty Images Amy Robach im Dezember 2023 in New York City

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Getty Images Marilee Fiebig und Andrew Shue bei der Grassroot Soccer World Aids Day Gala am 3. Dezember 2024 in New York

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Instagram / ajrobach Amy Robach und T.J. Holmes, 2026