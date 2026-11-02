Enttäuscht: Laura Maria Rypa ist sauer auf Reiseunternehmen

Eigentlich sollte es für Laura Maria Rypa (30) eine entspannte Auszeit werden: Gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi (34) und den beiden Kindern genießt sie derzeit die Sonne auf Mauritius. Doch schon lange vor dem Abflug sorgte die Planung der Reise bei ihr für jede Menge Ärger. Auf Instagram macht die Influencerin nun ihrem Unmut über das Reiseunternehmen Luft, das sie mit der Organisation beauftragt hatte. Demnach hätten Reiseunterlagen gefehlt, die gewünschten Sitzplätze seien falsch gewesen und sie habe mehrfach selbst an Check-ins erinnern und Informationen anfordern müssen. Besonders verärgert sei sie über die Organisation des Transfers gewesen: Erst drei Tage vor dem Abflug von Düsseldorf nach Dubai und nach einer weiteren Nachfrage habe die Familie erfahren, wann sie zum Flughafen gebracht werden sollte. Auch wegen der Unruhen und Brände auf Mauritius hätte sich Laura mehr Unterstützung gewünscht. Eine eigenständige Rückmeldung sei zunächst ausgeblieben. Da sie mit zwei kleinen Kindern unterwegs sei und deren Sicherheit für sie an erster Stelle stehe, habe sie erwartet, dass das Unternehmen von sich aus das Hotel kontaktiert und die Lage für die Familie einschätzt.

Dabei stellt die -Jährige klar, dass es ihr nicht ums Geld geht. "Mir geht es überhaupt nicht darum, ob eine Reise 100 €, 3.000 € oder 50.000 € kostet. Es geht ums Prinzip und um den Service, für den man bezahlt!", schreibt sie auf Social Media. Für den aktuellen Urlaub habe sie sich sogar selbst um die Flugverbindungen gekümmert, Screenshots der gewünschten Plätze verschickt und alle Wünsche genau aufgelistet. Dennoch habe sie Fehler entdeckt und vielen Dokumenten hinterherlaufen müssen. Inzwischen behaupte das Unternehmen laut Laura sogar, dass sie nicht die Wahrheit sage. Deshalb kündigt die Influencerin auf Instagram an: "Ich werde euch nach der Reise alles detailliert erzählen und die entsprechenden Nachweise zeigen." Bis dahin will sie allerdings abwarten, wie der restliche Urlaub verläuft. Die Auseinandersetzung soll ihr die gemeinsame Zeit mit Pietro und den Kindern nicht verderben. Zunächst möchte Laura die Reise daher mit ihrer Familie genießen und erst im Anschluss ausführlich über die Vorgänge sprechen.

Schon vor wenigen Tagen hatte ein Flugzeug-Clip auf Lauras Instagram-Seite die Gerüchte um ein Liebescomeback mit Pietro angeheizt. Darin hatten sich die beiden eng nebeneinander und auffallend vertraut gezeigt. Bei ihren Fans hatte das sofort Fragen aufgeworfen. "Sind die wieder zusammen?", wollte ein Nutzer wissen. Andere hatten sich über die gemeinsamen Aufnahmen gefreut. "Süß seid ihr einfach", hatte eine Followerin geschwärmt. Pietro hatte zuvor bereits im Podcast "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) machte, über sein Verhältnis zu Laura gesprochen. Dabei hatte er eingeräumt, noch Gefühle für seine Ex-Verlobte zu haben. Zugleich hatte der Sänger aber betont, weiterhin Single zu sein. Eine Bestätigung für ein Liebescomeback hatte es damit nicht gegeben. Im August 2025 hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben. Ihren zwei gemeinsamen Söhnen zuliebe hatten sie danach ein freundschaftliches Verhältnis pflegen wollen.

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn