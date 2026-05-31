Dieser "Der Lehrer"-Drehtag brachte Birte an ihre Grenzen

Birte Hanusrichter ist als Schauspielerin so einiges gewohnt – doch ein Drehtag für die zehnte Staffel der RTL-Serie Der Lehrer brachte sie ganz schön ins Schwitzen. Bei der Premiere verriet sie Promiflash, dass gleich eine der ersten Szenen, die sie drehen musste, gleichzeitig eine der härtesten war: "Einer meiner ersten Drehtage war ein Drehtag, an dem ich eine Wand hochklettern musste. Das sieht man auch direkt in der ersten Folge. Nadia und Stefan brechen in der Schule ein. Und zwar, indem sie die Schulwand hochklettern. Und das bedeutet, das Erste, was mir passiert ist, ist, dass ich so ein Geschirr tragen musste – das ist eigentlich wie so eine Windel, die man unter der Hose anhat. Und dann hängt man an Stahlseilen und wird eine Wand hochgezogen."

Dass Hendrik Duryn (58), der früher als Stuntman gearbeitet hat, an ihrer Seite war, gab Birte dabei Sicherheit, wie sie Promiflash erzählt: "Hendrik ist ja auch Stuntman. Früher war er Stuntman und kann das natürlich alles immer noch. Ich hab ein bisschen Höhenangst. Darum muss ich sagen, war ich sehr froh, auch da, dass er an meiner Seite war und mit mir auf dieser hohen Mauer stand." In der Serie spielt Birte die Rolle Nadia, die neue Nachbarin von Hendriks Figur Stefan Vollmer – zwischen den beiden soll es im Laufe der Staffel auch leidenschaftlich werden.

Solche körperlichen Herausforderungen sind für die Schauspielerin bei Drehs keine Seltenheit. "Bei Drehs komme ich immer mal wieder an meine Grenzen. Natürlich gerade bei solchen Sachen, die dann irgendwas mit Hängen, Klettern, an irgendeiner Felswand hängen oder zu tun haben. Sowas gibt es ja total häufig. Und dann ist es natürlich immer kurz aufregend", verrät Birte im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Meistens wird man ja gedoubelt, und dann ist es am Ende gar nicht so schlimm. Aber so ein paar Sekunden hängt man dann trotzdem irgendwo ziemlich weit oben über dem Boden und fragt sich, ob das gut geht."

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Imago Birte Hanusrichter als Jenny Kramer am Set von "Jenny – echt gerecht!"

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Imago Jessica Ginkel, Hendrik Duryn und Birte Hanusrichter, "Der Lehrer"-Stars

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Imago Birte Hanusrichter bei der Premiere der 10. Staffel von "Der Lehrer", Mai 2026