So empfand Birte das Arbeiten mit "Der Lehrer"-Star Hendrik

In der zehnten Staffel von Der Lehrer ist Birte Hanusrichter mit von der Partie – und die Schauspielerin schwärmt in höchsten Tönen von den Dreharbeiten. Bei der Kinopremiere verriet sie Promiflash, wie es war, an der Seite von Hendrik Duryn (58) vor der Kamera zu stehen. Die beiden spielen in der RTL-Serie eine sich entwickelnde Liebesgeschichte: Birte verkörpert Nadia, die neue Nachbarin von Hendriks Figur Stefan Vollmer, und zwischen den beiden Charakteren funkt es im Verlauf der Staffel ordentlich.

Dass das auf dem Bildschirm so überzeugend wirkt, liegt laut Birte auch an der angenehmen Atmosphäre am Set. "Das Arbeiten mit Hendrik hat super viel Spaß gemacht, weil er einfach schon … Er ist einfach der Lehrer. Er hat diese komplette Serie so durchdrungen. Er hat das alles im Kopf – von Tag eins an. Und deswegen hat er mich da total super als Lehrer aufgenommen und mich da wirklich durch die Dreharbeiten geguidet", erklärte sie gegenüber Promiflash. Sie habe ihm jederzeit Fragen stellen können und stets eine Antwort bekommen. "Das ist natürlich sehr angenehm und komfortabel", betonte die Schauspielerin.

Für Birte hat die Rolle der Nadia noch eine besondere Bedeutung: Sie ist selbst Fan der Serie und hat alle neun vorherigen Staffeln gesehen. Als die Anfrage für das Casting kam, zögerte sie daher nicht lange. Beim Vorsprechen habe es sofort gepasst, wie sie im Promiflash-Interview erzählte: "Das war sehr schön und hat irgendwie direkt total gut gepasst. Und ich muss sagen: Meistens, wenn so ein Casting klappt, dann hat man schon irgendein Gefühl, und ich hatte ein sehr gutes Gefühl und war dann ganz happy, dass es wirklich geklappt hat." Ihre Figur Nadia ist dabei alles andere als eine romantische Träumerin – die Frau hat bereits Beziehung, Kind und Scheidung hinter sich und geht die Dinge inzwischen pragmatisch an.

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Imago Hendrik Duryn und Birte Hanusrichter bei der Premiere von "Der Lehrer"

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Getty Images Hendrik Duryn und Jessica Ginkel 2017 in Hamburg

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Imago Birte Hanusrichter bei der Premiere der 10. Staffel von "Der Lehrer", Mai 2026