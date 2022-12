"Schmerzhaft": Ellen DeGeneres trauert um Freund "tWitch"

Ellen DeGeneres (64) erinnert sich an ihren engen Freund Stephen "tWitch" Boss (✝40). Vor wenigen Wochen machte diese traurige Nachricht die Runde: Der beliebte DJ und Moderator nahm sich im Alter von 40 Jahren das Leben. Der Entertainer war vor allem für seine regelmäßigen Auftritte in der Talkshow von Ellen bekannt. In einem rührenden Update gedachte sie nun an ihren langjährigen Freund und Kollegen!

Auf Instagram erinnerte sich die Moderatorin unter Tränen an ihren engen Freund. Die 64-Jährige bezeichnete die vergangenen elf Tage seit dem tragischen Tod als "schmerzhaft" und "hart". Sie fordert ihre Fans auf, sich dennoch weiterhin an allem zu erfreuen, um den verstorbenen Tänzer zu ehren. "Wir sollten weiterhin lachen und uns in die Arme nehmen", so die Bekanntheit. Ellen bat ihre Follower auch, sich gegenseitig "Liebe zu schenken".

Kurz nach der Bestätigung seines Todes würdigte die Komikerin ihn bereits mit rührenden Worten. "Ich bin untröstlich. tWitch war pure Liebe und Licht", schrieb sie auf Instagram. "Er war meine Familie, und ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Ich werde ihn vermissen. Bitte sendet eure Liebe und Unterstützung an Allison (34) und seine wunderbaren Kinder - Weslie, Maddox und Zaia", fügte sie hinzu.

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Getty Images Stephen "tWitch" Boss, Schauspieler

Getty Images Stephen "tWitch" Boss mit Frau und Kindern

