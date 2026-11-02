Nach Ex-Amiras Babynews: Oliver Pocher reißt nächsten Spruch

Oliver Pocher (48) nimmt die Babynews seiner Ex-Partnerin Amira Aly (34) mit Humor. Am Rande der Halloweenparty von Itboy Reto Hanselmann in Zürich scherzte der Comedian über seine Patchworkfamilie, die stetig größer wird. Amira ist vor Kurzem Mutter einer Tochter geworden. Für Oliver hat das offenbar ganz praktische Folgen, vor allem mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest. "Neues Kind, neues Patchworkmitglied. Es werden immer mehr", erklärte der fünffache Vater gegenüber RTL. Vor allem die Weihnachtsbescherung könnte für den Entertainer zunehmend zur Herausforderung werden. Bei der wachsenden Zahl an Familienmitgliedern falle es ihm immer schwerer, den Überblick über die Geschenke zu behalten, verriet er. Schließlich müsse geklärt werden, welches Päckchen für wen bestimmt sei.

Doch damit nicht genug: Oliver sponn den Scherz um seine Familie munter weiter. Als überspitztes Ziel für die Zukunft nannte er eine Beziehung mit Anna-Maria Ferchichi, der Schwester von Sarah Connor (46). Alternativ käme für ihn auch ein Mitglied der Kelly Family infrage. Dann würde die gemeinsame Runde schließlich noch größer werden. Diese könne irgendwann "Richtung Kölnarena Stadion" wachsen, witzelte der Moderator im Gespräch mit RTL. Neben den Kindern und den damit verbundenen Geschenken könnte sich auch der Kreis der Erwachsenen bei den Familienfeiern erweitern. Schließlich ist Amira inzwischen mit Christian Düren (36) liiert, der bei künftigen Festen ebenfalls dabei sein könnte. Für Oliver würde das bedeuten, an Weihnachten möglicherweise auf den neuen Partner seiner Ex-Frau zu treffen – eine ungewohnte Situation für den Comedian innerhalb der ohnehin großen Familienrunde.

Bislang haben Oliver und Christian den direkten Kontakt eher vermieden. Oliver räumt selbst ein, dass ein gemeinsames Treffen im Familienkreis für ihn nicht ganz einfach wäre. Doch möglicherweise muss er sich schon bald darauf einstellen: Im November steht der Geburtstag von Olivers und Amiras ältestem gemeinsamen Sohn an. Wie der Tag tatsächlich ablaufen wird, ist noch offen. Der fünffache Vater beschrieb die kommende Zeit jedenfalls als "hochspannende, interessante, emotionale Phase", wie RTL berichtet. Nach diesem Geburtstag dürfte sich dann auch zeigen, wie die Patchworkfamilie an Weihnachten zusammenfindet.

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren