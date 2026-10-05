Selfiesandra gibt Fremdem ihre Adresse fürs erste Date

Selfiesandra (27) sorgt bei ihren eigenen Schwestern für große Augen. In der neuesten Folge ihres Podcasts "4 Schwestern", der bei RTL+ erscheint, platzt die Influencerin mit einer Überraschung heraus: "Ich habe ein Date. Morgen", verkündet sie gegenüber Lorena und Michelle. Endloses Texten kommt für sie bei dieser Aktion nicht in die Tüte – als das Mikrofon läuft, ist das Treffen bereits beschlossene Sache. Richtig riskant wird es jedoch beim Blick auf die Einzelheiten: Bisher existiert der Mann für sie nur in der digitalen Welt, außer seinem Profil weiß sie kaum etwas über ihn. Dennoch soll er eine gute Stunde Fahrtzeit investieren und direkt bei ihr auf der Matte stehen. Sandra hat ihm tatsächlich ihre private Adresse anvertraut, ohne dass sie sich jemals im echten Leben gegenüberstanden. Vor allem bei Michelle löst genau dieser Punkt sofort Sicherheitsbedenken aus.

"Einfach deine Adresse rausgerückt?", hakt Michelle in dem Podcast ungläubig nach. Als Sandra das mit einem schlichten "Ja" bestätigt, bleibt ihrer Schwester nur ein Kommentar: "Krass." Noch erstaunlicher findet Sandra aber etwas anderes: "Wisst ihr, was das Krasseste ist? Wir haben das Treffen ausgemacht und danach haben wir nicht mehr geschrieben." Seit der Abmachung haben die beiden kein Wort mehr miteinander gewechselt. Auch auf die Frage, ob ihr Besucher arbeitet, muss sie passen: "Ich weiß eigentlich tatsächlich fast noch gar nichts über ihn." Völlig fremd sind sich die beiden dennoch nicht – sie haben ein wenig miteinander geschrieben, folgen sich auf Instagram und er hat von Anfang an offen gesagt, dass er Selfiesandra kennt. Michelle warnt die Zuhörer dennoch eindringlich vor Leichtsinn bei Online-Flirts, stellt aber klar, dass sie Sandras Verabredung keine bösen Absichten unterstellt. Sandra verteidigt ihren radikalen Ansatz: Endlose Chat-Phasen würden bei ihr bloß dazu führen, dass sie sich ständig den Kopf über verspätete Rückmeldungen zerbricht. Ein schnelles Kennenlernen soll nun Klarheit darüber bringen, ob die Funken auch im echten Leben überspringen.

Dass es in ihrem Leben an Männern nicht mangelt, hatte die Influencerin schon im Juli 2026 in ihrem damaligen Podcast "Dick & Doof" deutlich gemacht. "Es gibt immer Kerle bei mir im Leben", erklärte sie dort – einen Partner für eine ernsthafte Beziehung habe es aber nicht gegeben. Bereits im Dezember 2024 hatte sie ihren Zuhörern von einer Verabredung erzählt. Im darauffolgenden Jahr schickte ihr Kumpel und Podcast-Kollege laserluca (30) sie für die RTL+-Produktion "Luca vs. Sandra" zu einem Blind Date. Noch im Juni 2026 betonte sie im Podcast "4 Schwestern", dass sie ihren Mr. Right am liebsten ganz klassisch und ohne Dating-Apps über den eigenen Freundeskreis finden möchte. In der aktuellen Folge beschreibt sie zudem, wie schnell es bei ihr gehen kann: "Ich crushe am Anfang richtig hart", sagt sie, aber: "Das kann innerhalb von 24 Stunden weg sein." Ob es mit ihrem Besucher nach dem Treffen weitergeht, ist bislang nicht bekannt. Sandra betont jedoch: "Ich weiß es sofort."

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra Selfiesandra, Influencerin

Anzeige Anzeige

Imago Selfiesandra bei der Premiere von LOL Next im AchtBerlin in Berlin am 26. August 2026

Anzeige Anzeige

YouTube / laserluca und selfiesandra LaserLuca und SelfieSandra verkünden ihr Podcast-Aus, Juli 2026