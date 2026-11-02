Klartext über Marla: Tim Kühnel bereut "Love Island VIP"

Tim Kühnel (29) blickt alles andere als begeistert auf seine Teilnahme an der aktuellen Staffel von Love Island VIP zurück. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von dem Realitystar wissen, ob er seinen Einzug in die Villa inzwischen bereue. Tims Antwort fiel kurz und deutlich aus: "Ja." Welche Erlebnisse genau zu dieser Einschätzung geführt haben, erklärte er zunächst nicht. Dafür gewährte er seinen Fans an anderer Stelle einen Einblick in sein Gefühlsleben und sprach offen über seine Annäherung an Marla Slengard. Wegen ihrer gemeinsamen Vorgeschichte habe er vor den Dreharbeiten nicht damit gerechnet, sich ausgerechnet auf Marla einzulassen. Während der Show sei zwischen ihnen dann aber sowohl eine körperliche als auch eine emotionale Anziehung entstanden, schilderte Tim. Damit ordnet er die Verbindung zwar als intensiv ein, sein überraschendes Eingeständnis zur Show bleibt davon aber unberührt. Ob seine Reue mit der Romanze, anderen Ereignissen in der Villa oder der gesamten Erfahrung zusammenhängt, ließ er in seiner Antwort offen.

Als Liebe möchte Tim seine Gefühle für Marla während der Show dennoch nicht bezeichnen. Auf Instagram stellte er klar: "Trotzdem würde ich in einem solchen Setting nie von Liebe sprechen. Liebe ist mehr als das. Liebe braucht Zeit. Liebe wächst in guten, aber vor allem in schlechten Zeiten. In meinen Augen ist das in einem Format nicht möglich." Für den Realitystar reicht die intensive Nähe, die in einer TV-Villa entstehen kann, also nicht aus, um seine Gefühle mit diesem großen Wort zu beschreiben. Entscheidend sei vielmehr, wie sich Gefühle mit der Zeit und auch in schwierigen Phasen entwickeln. Ob sich ihre Verbindung abseits der Kameras weiterentwickelt hat, verriet er in der Fragerunde nicht. Marla selbst hatte sich bereits Anfang Oktober zu der TV-Romanze geäußert. Dabei hatte sie auch über das Liebesdreieck gesprochen, das sich in der Show zwischen ihr, Tim und Paco Herb (31) entwickelt hatte.

In der laufenden Staffel stand Tim zuletzt auch wegen eines anderen Themas im Fokus: Er musste sich gegen den Vorwurf wehren, bei "Love Island VIP" strategisch vorzugehen. Als Gegenbeispiel führte er seine Stimme für Greta Barthel (27) und Rafael Neugart (31) an. Mit dieser habe er sich nach eigener Darstellung bewusst für das Liebespaar entschieden und nicht für einen taktischen Vorteil. Greta und Rafael mussten die Villa nach der All-Black-Party Ende Oktober trotzdem verlassen. Bei der Abstimmung war es zuvor zu einem Gleichstand gekommen. Die endgültige Entscheidung gegen das Paar fällten daraufhin Henna Urrehman und Nelson Henry. Tim kann das Ergebnis offenbar nicht nachvollziehen. In seiner Instagram-Story bezeichnete er das Ausscheiden der beiden aus objektiver Sicht als "absolut unberechtigt". Weitere Hintergründe zu seiner Sicht auf die Entscheidung lieferte er in einem separaten Video auf TikTok.

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Tim Kühnel

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Die Realitystars Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP", 2026.