Eigenes Haus: SelfieSandra erfüllt sich einen großen Traum

Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra (26), hat sich einen großen Traum erfüllt: Die Influencerin hat ein eigenes Haus gekauft und nimmt ihre Community in einem neuen YouTube-Video mit auf eine ausführliche Roomtour durch ihr neues Zuhause in Bielefeld. "Herzlich willkommen zu meinem eigenen Haus", begrüßt sie ihre Zuschauer zu Beginn des Videos. "Das ist jetzt mein Für-immer-Haus. Hoffentlich für immer", fügt Sandra hinzu. Schon im Eingangsbereich zeigt sich der Social-Media-Star völlig begeistert und präsentiert stolz eine große Treppe. "Für mich hatten immer nur reiche Leute so eine Treppe – und jetzt ich auch", freut sie sich.

Auch wenn noch vieles unfertig ist, hat Sandra bereits genaue Vorstellungen davon, wie ihr Traumzuhause aussehen soll. Im Erdgeschoss sollen Wände weichen, um einen offenen Küchen- und Essbereich zu schaffen. Das Wohnzimmer verfügt bereits über einen Kamin, Couch und Fernseher kommen noch dazu. Auch eine kleine Büroecke ist geplant – ob sie diese je nutzen wird, bezweifelt sie selbst. "Ob ich da jemals dran sitzen werde? Wahrscheinlich nicht", witzelt sie im Video. Im Keller soll ein pinkes Gym entstehen, das sie als "richtig schönes Frauenfitnessstudio" beschreibt. Oben fallen ebenfalls Wände und Möbel werden vom Tischler maßangefertigt. Im gesamten Haus soll zudem neues Parkett verlegt werden. "Ich zahle schon eine ganze Menge für diesen Umbau", gibt sie offen zu. In etwa zwei Jahren soll alles fertig sein.

Sandra hat sich mit ihren Inhalten eine Community von über 1,3 Millionen Fans aufgebaut und zählt zu den bekannten deutschen Content-Creatorinnen. Neben ihren Social-Media-Projekten stand die Influencerin auch schon fürs Fernsehen vor der Kamera, unter anderem bei "Let’s Dance". Im Haus-Video zeigt sie sich nahbar, macht Witze und teilt ihre Vorfreude – vom Kaminabend im Wohnzimmer bis zur künftigen Trainingseinheit im eigenen Keller-Gym. Für ihre Community bedeutet die Roomtour nicht nur Einblicke in Grundrisse und Materialien, sondern auch in ihren Alltag abseits von Events und Drehs – mit vielen Momenten, die ganz persönlich wirken und die nächsten Schritte ihres Wohnprojekts greifbar machen.

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, August 2025

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Social-Media-Bekanntheit