"War überfordert": Dennis Lodi erklärt Temptation-Poolszenen

Dennis Lodi (31) sorgt mit seinem Verhalten bei Temptation Island VIP derzeit für reichlich Gesprächsstoff – und meldet sich jetzt selbst zu Wort. Nun rechtfertigt der Realitystar die viel diskutierten Poolszenen auf Instagram. In der Männervilla war Dennis ohne Kleidung in den Pool gesprungen, in dem sich zunächst niemand befand. Kurz darauf hätten sich jedoch überraschend fünf oder sechs Frauen ebenfalls ausgezogen und seien zu ihm ins Wasser gekommen. Damit habe er überhaupt nicht gerechnet, erklärte er seinen Followern. "Da war ich ein bisschen überfordert. Ich habe wirklich die ganze Zeit das Weite gesucht", erklärt er in seiner Instagram-Story. Besonders unangenehm sei es für ihn geworden, als sich eine Verführerin an seinen Rücken gehängt habe. Dennis betont, er habe sie mehrmals gebeten, loszulassen, und auch versucht, sie von sich wegzuschieben. Erst nach einer Weile sei sie schließlich von seinem Rücken heruntergegangen.

Dabei hatte Dennis vor dem Treuetest eine klare Abmachung mit seiner Partnerin Tara Tabitha (33) getroffen. Nackt in den Pool zu springen war demnach erlaubt. Eine Frau sollte ihm dabei aber nicht zu nahe kommen und sich schon gar nicht an seinen Rücken hängen. Dass die Sache dann doch anders lief, lag laut Dennis wohl auch am Alkohol. "Wir waren auch wirklich alle leicht besoffen, muss man auch ehrlich sagen", räumt er auf Instagram ein. Nachdem er die Folge selbst gesehen hat, kann der TV-Star die Reaktionen des Publikums offenbar besser einordnen. "Jetzt verstehe ich ein bisschen eure Kommentare und eure Nachrichten", gesteht er. Mit dem Ergebnis ist Dennis rückblickend ebenfalls nicht zufrieden: "Die Bilder waren wirklich gar nicht schön." Eine Wiederholung der Aktion hält er deshalb für eher unwahrscheinlich. Im Becken habe er ständig nach freien Ecken gesucht und in diesem Moment sein Bestes gegeben.

Tara hatte die umstrittene Poolszene bereits beim ersten Lagerfeuer zu sehen bekommen. Für die Reality-TV-Bekanntheit stellte Dennis' Verhalten eine klare Grenzüberschreitung dar. Auf den Bildern war zu sehen, wie Dennis auf einem Schwimmreifen lag, während eine Verführerin auf seinem Rücken saß, twerkte und ihn massierte. Doch nicht nur diese Bilder aus der Männervilla setzten Tara zu. So verteilte Dennis Shots direkt aus der Flasche an die Verführerinnen, ließ sich massieren und mit Fingernägeln über den Körper kratzen. Auch einen Lapdance nahm der Realitystar an. Schon bevor ihr die Szenen gezeigt wurden, hatte Tara die Befürchtung geäußert, dass ihr besonders unangenehme Bilder ihres Partners vorgeführt werden könnten. Die gezeigten Ausschnitte bestätigten ihre Sorge schließlich. Dennis' jetzige Erklärung macht deutlich, wie er die Situation im Pool selbst wahrgenommen haben will: Er sei überfordert gewesen und habe versucht, Abstand zu den Frauen zu halten.

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Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL / Jonas Mohr Dennis Lodi und Tara Tabitha bei "Temptation Island VIP"

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