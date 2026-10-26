Prinzessin Sofia zeigt ihr überraschend normales Paris-Leben

Prinzessin Sofía (19) hat sich gut in Paris eingelebt – und jetzt bekommen wir die ersten Schnappschüsse aus ihrem Uni-Alltag! Die Tochter von König Felipe VI (58) und Königin Letizia (54) studiert seit September 2026 am Forward College und wohnt in der Cité internationale im 14. Arrondissement. Das Magazin Hola zeigte am 21. Oktober Bilder aus den letzten Wochen: Die 19-Jährige wirkt total bodenständig, quatscht entspannt mit ihren Kommilitonen und erledigt ganz normal ihre Einkäufe. Von royaler Garderobe fehlt dabei jede Spur: Die jüngere Schwester von Prinzessin Leonor (20) trägt Jeans und einen dicken Pullover und wirkt damit beinahe wie eine ganz gewöhnliche Studentin, die zwischen Vorlesungen und Alltag unterwegs ist.

Dass die Infantin so unerkannt durch die Straßen von Paris zieht, kommt nicht von ungefähr: Für Sofía stand fest: Sie wollte einen völlig normalen Uni-Alltag ohne jegliche Sonderbehandlung genießen. Deshalb verzichtet der Palast bisher auch auf offizielle Campus-Fotos. Ganz ohne royale Pflichten geht es dann aber doch nicht: Für den spanischen Nationalfeiertag am 12. Oktober legte sie eine Uni-Pause ein und flog nach Madrid, um an der Seite ihrer Familie Flagge zu zeigen. Eine lange Pause vom royalen Terminkalender gibt es danachebenfalls nicht: Am 23. Oktober steht der nächste Auftritt an. In Oviedo trifft Sofía ihre Eltern und ihre Schwester wieder und nimmt an der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise teil.

Das dreijährige Studium am Forward College ist ein echtes Europa-Hopping: Nach dem Start im September 2025 in Lissabon und der aktuellen Station in Paris soll sie 2028 ihren Abschluss in Berlin machen. Um dabei kein großes Aufsehen zu erregen, hielt sich Sofía schon bei der Bewerbung bedeckt – sie meldete sich ganz bodenständig nur unter ihrem bürgerlichen Nachnamen de Borbón y Ortiz an. Schulleiter Boris Walbaum erinnerte sich gegenüber Paris Match: "Wir haben überhaupt nichts bemerkt. Sofía bewarb sich unter ihrem bürgerlichen Namen de Borbón y Ortiz, und ich dachte mir: 'Sie muss mit den Bourbonen verwandt sein, aber wir wissen ja, dass die Familie groß ist.'" Und weiter: "Mir war nicht klar, dass Ortiz der Mädchenname von Königin Letizia war."

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Getty Images Prinzessin Sofía in Sotres nach den Princesa-de-Asturias-Preisen 2024

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Getty Images Prinzessin Sofia von Spanien bei ihrer Firmung in Aravaca, Madrid, am 25. Mai 2023

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Getty Images König Felipe, Prinzessin Sofía, Prinzessin Leonor und Königin Letizia bei einem Besuch in Sotres