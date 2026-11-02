Finaler Trailer zu "Jumanji: Open World" mit Dwayne Johnson

Der Countdown läuft: Der finale Trailer zu Jumanji: Open World ist da und stimmt die Fans auf den Abschied von der erfolgreichen Abenteuerreihe ein. Im großen Finale der Filmreihe bricht das mysteriöse Videospiel komplett aus den gewohnten Mustern aus. Anstatt die Gamer wie gewohnt in den Dschungel zu saugen, drückt das Spiel diesmal den Reset-Knopf und verlagert sich mitten in die echte Welt. Für Spencer und seine Clique bedeutet das den ultimativen Reality-Check: Sie finden sich im Hier und Jetzt plötzlich Auge in Auge mit ihren eigenen Gaming-Avataren wieder. Verkörpert werden diese erneut von Dwayne Johnson (54), Jack Black (57), Karen Gillan (38) und Kevin Hart (47), die allesamt für das große Finale zurückkehren. Wie die neuen Bilder zeigen, muss sich die ungleiche Truppe zusammenraufen, um das Chaos in den Griff zu bekommen. Auf dem Spiel steht dabei nicht weniger als die Rettung beider Welten – der Wirklichkeit und der Spielwelt. Lange gedulden müssen sich die Zuschauer hierzulande nicht mehr: In Deutschland kommt das actionreiche Finale am 10. Dezember 2026 in die Kinos.

In der echten Welt begegnen Spencer (Alex Wolff), Martha (Morgan Turner), Anthony (Ser'Darius Blain) und Bethany (Madison Iseman) ihren Spielfiguren. Das sind Dr. Smolder Bravestone (Dwayne), Prof. Sheldon Oberon (Jack), Ruby Roundhouse (Karen) und Franklin Finbar (Kevin). Da bei diesem Action-Trip so viele Charaktere wie noch nie mitmischen, ist gigantisches Chaos vorprogrammiert. Für die nötige Blockbuster-Power sorgen dabei keineswegs nur die altbekannten Stars. Zum hochkarätigen Cast gesellen sich unter anderem Hollywood-Größen und Publikumslieblinge wie Danny DeVito (81), Nick Jonas (34), Awkwafina (37), Bonnie Hunt (65), Bebe Neuwirth, Burn Gorman (52), Nasim Pedrad (44) und Rhys Darby. Bei "Jumanji: Open World" handelt es sich um den dritten Teil der neueren "Jumanji"-Reihe. Gleichzeitig ist der Streifen der vierte Kinofilm des gesamten Franchise. Und das hat sich bislang mehr als gelohnt: Weltweit spielten die Abenteuerfilme bisher über zwei Milliarden US-Dollar (umgerechnet 1.793.721.973 Euro) ein.

Für die riesige Fangemeinde ist das angekündigte Ende der Reihe allerdings ein echter Wermutstropfen. Viele Zuschauer sind mit dem „Jumanji“-Universum aufgewachsen, weshalb die Reaktionen auf den finalen Trailer auf YouTube extrem emotional ausfallen. In den Kommentaren spiegelt sich eine bittersüße Mischung wider: Während die pure Vorfreude auf das Finale riesig ist, schwingt gleichzeitig eine große Portion Nostalgie und Abschiedsschmerz mit. "Ich will nicht, dass es aufhört – weder dieser Film noch die Reihe an sich. Alles ist absolut atemberaubend. Die 'Jumanji'-Filme müssen bis in alle Ewigkeit weitergehen", fordert ein Nutzer in der Kommentarspalte. Ein anderer schreibt mit Blick auf das bevorstehende Ende: "Der finale Countdown für ein Franchise, das mich seit meiner Kindheit begleitet hat." Ähnlich nostalgisch zeigt sich ein weiterer Fan, der sich schon auf den Kinobesuch im Dezember einstimmt: "Zeit, ein letztes Mal "Jumanji" zu rufen! Das ist der Film meiner Kindheit."

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Imago Dwayne Johnson (Dr. Smolder Bravestone) und Kevin Hart (Franklin Finbar) in "Jumanji: Open World" (2026)

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Imago Kevin Hart in seiner Rolle als Franklin Finbar in "Jumanji: Open World"

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