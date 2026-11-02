Rapper Sido hatte einst heimlich Sex auf Gabi Deckers Canapé

Sido (45) ist bekanntlich selten um eine intime Anekdote aus seiner bewegten Vergangenheit verlegen – doch diese Beichte lässt selbst hartgesottene Fans schwer schlucken. Im Videopodcast "Take Me Späti" von TikTokerin Sara Arslan lüftete der Rapper ein amüsantes Geheimnis aus vergangenen Tagen. Damals war der Musiker mit einer Frau liiert, die beruflich im Hause von Kabarettistin Gabi Decker (70) nach dem Rechten sehen sollte. Aus Stolz oder Langeweile führte sie ihren Lover schließlich in die edlen Gemächer der Promidame, wo man prompt die Gunst der Stunde für das Unausweichliche nutzte: "Ich habe bei Gabi Decker auf dem Canapé gevögelt", gestand Sido im Podcast freimütig.

Mit diesem offenen Geständnis war die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Mit einem breiten Grinsen schob Sido im Podcast hinterher: "Da habe ich meine Spuren hinterlassen." Einige Jahre später lernte der Rapper die Hausbesitzerin sogar persönlich kennen: Die beiden trafen 2011 in der Talkshow von Markus Lanz (57) aufeinander, wo neben ihnen auch Bushido (48) und Peter Maffay (77) in der Runde saßen. Rückblickend gestand der Musiker, dass er die Intimstory bei diesem Auftritt eigentlich liebend gerne ausgepackt hätte. Dazu kam es in der TV-Show jedoch nicht, weshalb Gabi damals völlig ahnungslos blieb. Ob sie inzwischen von dem Vorfall auf ihrem Möbelstück erfahren hat und ob dieses heute noch in Deckerschem Besitz ist, bleibt unklar.

Dass die Enthüllung damals ausblieb, lag vor allem an der aufgeheizten Stimmung in der Sendung. Sido und Bushido wollten eigentlich ihr gemeinsames Album "23" bewerben, während Gabi als Schirmherrin eines Antidiskriminierungsprojekts der Schwulenberatung Berlin teilnahm. Statt sich auf einen lockeren Talk einzulassen, hielt sie den Rappern alte Songtexte vor und konfrontierte sie mit Homophobievorwürfen. Sido stellte daraufhin klar, dass er mit der Situation wenig anfangen könne, da er nie etwas gegen homosexuelle Menschen gehabt habe und keinen Grund sehe, sich rechtfertigen zu müssen. Der Auftritt ging schließlich als einer der hitzigsten TV-Momente in die Geschichte ein.

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