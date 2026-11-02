Cathy Hummels steht ein schmerzhafter Abschied bevor

Cathy Hummels (38) steht ein Moment bevor, auf den sich wohl niemand wirklich vorbereiten kann. Die Moderatorin muss sich darauf einstellen, schon bald einen geliebten Menschen aus ihrer Familie zu verlieren. Vor wenigen Tagen machte die Moderatorin die belastende Situation auf Instagram öffentlich. Nun schilderte Cathy gegenüber RTL.de, wie sehr ihr der bevorstehende Verlust zu schaffen macht. "Jeder, der schon einmal einen geliebten Menschen verloren hat, weiß, wie schmerzhaft das ist. Aktuell muss ich mich damit auseinandersetzen, dass ein Mensch, der mir sehr nahesteht, bald gehen wird. Das beschäftigt mich emotional sehr", erklärte sie. Um welches Familienmitglied es sich handelt, verriet Cathy nicht. Diese Entscheidung traf sie ganz bewusst, um die Privatsphäre der Person zu schützen, die ihr so viel bedeutet. Auch wenn die Moderatorin sonst gern Einblicke in ihren Alltag gibt, zieht sie hier eine klare Grenze.

Vor dem endgültigen Abschied bat Cathy ihr Familienmitglied noch einmal um einen ganz persönlichen Rat für ihren weiteren Lebensweg. Die Antwort teilte sie nun ebenfalls mit dem Portal: "Sie hat mir gesagt, dass ich gut auf mich aufpassen und mein Leben genießen soll. Dass ich meinen eigenen Weg gehen und mein Ding machen soll. Denn die Zeit vergeht viel zu schnell, um ständig zu versuchen, es anderen recht zu machen." Diese Worte haben die Moderatorin tief berührt – und ihr zugleich Mut gemacht. Sie erinnern sie laut eigener Aussage daran, stärker auf sich selbst zu hören, ihren eigenen Entscheidungen zu vertrauen und ihr Leben bewusst zu gestalten. Schon bei einer Reise ans Meer hatte Cathy zuletzt intensiv über ihr bisheriges Leben nachgedacht. Dabei fragte sie sich, warum sie in den vergangenen Jahren auf schöne Erlebnisse verzichtet hatte. Manchmal habe ihr vermeintlich die Zeit gefehlt, manchmal habe sie geglaubt, sich diese Dinge erst verdienen zu müssen.

Wie eng die Bindung zwischen Cathy und ihrem Familienmitglied ist, machte sie ebenfalls deutlich. "Uns verbindet sehr viel Liebe, Vertrauen und eine tiefe emotionale Nähe. Sie ist ein Mensch, der mein Leben geprägt hat und mir unglaublich viel bedeutet", erklärte sie im Gespräch mit RTL.de. Auch wenn sie die Identität der Person weiterhin für sich behalten möchte, will sie ihre Gedanken und Gefühle rund um ihre Trauer und den bevorstehenden Abschied nicht verschweigen, sondern sie offen mit anderen teilen. Bereits in ihrem ersten Instagram-Beitrag zu der schweren Situation hatte Cathy sich mit einer sehr persönlichen Frage an ihre Community gewandt. Sie wollte wissen, wie man die richtigen Worte für einen endgültigen Abschied findet. Mit ihrem jüngsten Interview gewährte sie ihren Followern nun erneut einen Einblick in ihre Gefühlswelt und in die Ausnahmesituation, die sie derzeit durchleben muss.

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels zeigt ihren Followern im Januar 2026 ihr erstes graues Haar

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Oktober 2026

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